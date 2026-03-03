Alumnos en clase

El Gobierno oficializó la implementación de una suma complementaria destinada a las familias con hijos en edad escolar para amortiguar los gastos del regreso a clases.

El decreto establece un desembolso extra por única vez, un monto que se liquidará de forma simultánea con la asignación anual habitual para fortalecer la capacidad económica de los hogares.

ANSES Foto: ANSES

“Por el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo, resulta pertinente establecer un refuerzo adicional, con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026″, señala el texto.

Requisitos y condiciones para acceder al pago adicional en la Ayuda Escolar de ANSES 2026

La asistencia estatal es para estudiantes de niveles inicial, primario y secundario. El pago corresponde a cada hijo con asistencia regular a establecimientos de enseñanza básica y polimodal de escuelas públicas o privadas.

La normativa contempla una excepción para los hijos con discapacidad. En estos casos no rige el límite de edad.

La preocupante cifra de los alumnos que no alcanzan los niveles de lectura esperados. Foto: Unsplash.

Las tres reglas básicas para recibir el beneficio

Tener entre 4 y 17 años inclusive.

Asistir a instituciones educativas públicas o privadas de enseñanza oficial.

Acreditar la condición de alumno regular.

Así se calcula el monto final de la Ayuda Escolar de ANSES 2026

El Estado asegura que ningún titular perciba menos de $85.000 por hijo. La Anses pagará la diferencia necesaria para alcanzar esa cifra si el valor regular de la prestación resulta inferior.

Este refuerzo aplica solo a quienes no completen dicho monto con la asignación base. Si la tarifa regular iguala o supera los $85.000, el beneficiario no cobrará el adicional.