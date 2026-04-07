Maquinaria agrícola, sector agrícola

Apache, una pyme oriunda de la provincia de Santa Fe dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones.

La transacción recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger

La empresa utilizará el dinero para expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

El instrumento financiero fue el primero de una pyme avalada por bancos y registró ofertas superiores a los USD 6 millones.

La colocación tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año.