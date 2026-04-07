Una pyme emitió con éxito su primera Obligación Negociable: el apoyo de Caputo y Sturzenegger
Se trata de Apache, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola. La ON se colocó por USD 3,9 millones.
Apache, una pyme oriunda de la provincia de Santa Fe dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones.
La transacción recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
La empresa utilizará el dinero para expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.
El instrumento financiero fue el primero de una pyme avalada por bancos y registró ofertas superiores a los USD 6 millones.
La colocación tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año.