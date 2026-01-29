ARBA

ARBA sube un 179% el piso para ser agente de retención de Ingresos Brutos y liberará a más de 6800 empresas.

Esto implica un exclusión para las pymes de una mayor carga administrativa, costos operativos y saldos a favor.

ARBA; Impuestos; Ingresos Brutos. Foto: Unsplash.

El alto porcentaje es mucho más alto del esperado, ya que es casi cinco veces más que la inflación de 2025.

Según explicó Melisa Reinhold para el Diario La Nación, el piso de facturación para que una empresa deba inscribirse como agente de recaudación pasará de los $2800 millones a $7800 millones de ingresos brutos operativos obtenidos en el año previo.

Página web de la ARBA. Foto: ARBA.

La medida quedará oficializada este viernes a través de una resolución normativa que se publicará en el Boletín Oficial bonaerense.