Ventas minoristas - CAME

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en abril una caída interanual del 3,2% a precios constantes, según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad evidenció un descenso del 1,3%, lo que consolida una tendencia negativa en gran parte del comercio minorista.

Cayeron las ventas minoristas. Foto: NA.

También el informe señala que el sector acumuló una retracción del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año, dentro de un contexto atravesado por la pérdida de poder adquisitivo junto con el aumento de costos operativos y la cautela en cuanto al consumo.

Caídas interanuales en seis de los siete rubros relevados

También el estudio reflejó la caída interanual de seis de los siete rubros relevados, donde los retrocesos más pronunciados se registraron en el sector bazar y decoración (-12,3%), perfumería (-7,2%), ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%).

En contraste, el único rubro que mostró una mejora fue farmacia, con un crecimiento del 6,1%, impulsado principalmente por la demanda de productos esenciales y medicamentos.

En relación con la situación general de los comercios, el 53,3% de los empresarios consultados señaló que su actividad se mantuvo estable respecto del año pasado. Sin embargo, el 39,6% aseguró que su situación empeoró, mientras que apenas una minoría afirmó haber registrado mejoras.

De todos modos, las expectativas hacia adelante evidencian un escenario de moderado optimismo. El 49% de los comerciantes estimó que la situación económica se mantendrá sin cambios durante los próximos 12 meses. Entretanto, el 37,2% confió en una recuperación y el 13,8% proyectó que podría darse un deterioro adicional.

Los rubros que más cayeron en cuanto a los ingresos.

Inversiones y ventas online

En cuanto a las inversiones, el relevamiento también evidenció problemas en este sentido, donde un 58,7% de los comerciantes sostuvo que el contexto actual no favorece al desembolso de capitales para ampliar los negocios. Solo el 12,6% consideró que es un momento adecuado para invertir, mientras que el resto no tomó una posición definida.

Respecto a las ventas online de aquellos comercios con locales físicos, mostraron un desempeño positivo, con una suba interanual del 8% y un crecimiento mensual del 0,7% en términos desestacionalizados.

Pero desde CAME advirtieron que ese avance todavía no alcanza para compensar la caída general de la actividad presencial.

Esta misma entidad señaló que el consumo sigue manteniéndose en productos esenciales y compras vinculadas al recambio estacional. Los consumidores siguen priorizando promociones, descuentos y financiación.