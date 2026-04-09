La industria cayó 8,7% en febrero. Foto: EFE

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó este jueves el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a febrero de 2026, el cual mostró una caída de 8,7% respecto al mismo mes de 2025.

Este desplome remarca el complejo escenario que atraviesa el sector fabril, que en el primer bimestre del año ya presenta una disminución del 6,0% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según el informe, la medición desestacionalizada presentó una variación de -4,0% respecto al mes anterior. En tanto, 14 de las 16 divisiones que componen la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

Los sectores más afectados en la caída de la industria

Entre los sectores con mayores bajas se encuentran:

Alimentos y bebidas: una caída del 6,9%

Maquinaria y equipo: 29,4%

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: 24,6%

Otros equipos, aparatos e instrumentos: 24,6%

Prendas de vestir, cuero y calzado: 18,2%

Productos de caucho y plástico: 15,7%

Industrias metálicas básicas: 12,5%

Productos textiles: 33,2%

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 12,3%

Productos minerales no metálicos: 7,2%

Productos de metal: 5,7%

Productos de tabaco: 14,9%

Otro equipo de transporte: 19,8%

Madera, papel, edición e impresión: 1,5 %

Por otra parte, dos sectores registraron subas: Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con 19,7%; y Sustancias y productos químicos, con 3,7%.

La construcción también cayó en febrero

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se contrajo 0,7% en comparación con febrero de 2025, mientras que cayó 1,3% en comparación con enero. En tanto, el acumulado del primer bimestre mostró una mejora del 0,3%.

La construcción también cayó en febrero. Foto: NA

El informe del INDEC señala que en el consumo aparente de los insumos para la construcción en febrero, con relación a igual mes del año anterior, se dieron subas de 17% en el resto de los insumos (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,7% en hormigón elaborado; 14% en pinturas para construcción; 7,9% en cales; 3,8% en asfalto; 1,9% en artículos sanitarios de cerámica; y 0,8% en hierro redondo y aceros para la construcción.

En contrapartida, se registraron bajas de 25% en pisos y revestimientos cerámicos; 21,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 18,9% en yeso; 12,1% en ladrillos huecos; 5,3% en cemento Portland; y 2,1% en placas de yeso.