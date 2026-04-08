NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES AGOSTO 18: El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una inversión minera por US$13.300 millones en las provincias de San Juan y Catamarca. “Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales. FOTO (ARCHHIVO)/ NA. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la actividad minera creció un 3,3% interanual en febrero de 2026 y cayó 1% respecto de enero. El informe del organismo se publicó durante este miércoles 8 de abril, a pocos días de que se haya difundido que la pobreza bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13 millones de personas

El informe del INDEC respecto a la actividad minera del mes de febrero de 2026 indica que la producción creció en el periodo interanual. En el segundo mes del año, el Índice de Producción Industrial Manufacturero Minero (IPI) mostró una suba de 3,3% respecto a igual mes de 2025, por lo que el acumulado del primer bimestre presentó un aumento de 4,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

Los datos marcaron que en febrero de este 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de 1% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior.

INDEC

Actividad minera en Argentina: las variaciones por sector