Inflación en supermercados. Foto: NA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en 8,9% y una suba del 0,4% con relación al 2,6% que había arrojado en febrero. En términos interanuales, la suba fue de 32,1%.

Detalles del informe

El rubro Educación fue el de mayor alza con un 8,6%, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo.

En tanto, transporte registró un alza de 6%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano.

Aumento de colectivo Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4,0%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó 2,6% y el documento oficial señala que “el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)”. Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).

Carne; carne vacuna; carnicería. Foto: Unsplash

En el análisis por categorías, los precios Regulados promediaron una suba de 6,5%, destacándose el peso de los colegios y el transporte.

En sentido contrario, los productos Estacionales bajaron un 4,5%, principalmente por las “caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos” tras la temporada de verano.