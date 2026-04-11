Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Aunque las billeteras virtuales y los pagos digitales ganaron terreno en los últimos años, el efectivo sigue siendo clave para millones de argentinos. Por eso, cualquier modificación en el funcionamiento de los cajeros automáticos tiene impacto directo en el día a día. Desde abril, los bancos comenzaron a actualizar los límites de extracción de dinero, y no todos los clientes pueden retirar la misma cantidad.

La medida no implica una prohibición general, pero sí establece topes diarios diferenciados según la entidad bancaria, el tipo de cuenta y el perfil del cliente, algo que conviene conocer para evitar sorpresas al momento de ir al cajero.

Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA

Qué cambia desde abril en los cajeros automáticos

A partir de este mes, las entidades financieras ratificaron y ajustaron los límites máximos de efectivo que se pueden retirar por día en los cajeros automáticos. Estos topes no son iguales para todos: varían según el banco, el canal utilizado y, en muchos casos, si el cliente gestiona un aumento previo desde el homebanking.

En la práctica, esto significa que no todos podrán retirar grandes sumas de dinero en una sola operación, y que será necesario planificar con anticipación si se necesita efectivo para gastos importantes.

Cuánto dinero se puede extraer según cada banco

Si bien cada entidad define sus propios límites, los montos diarios que rigen desde abril se ubican, en general, en estos rangos:

Banco Nación : permite retiros de hasta $150.000 por día, con la posibilidad de ampliar el límite hasta $500.000 desde la aplicación.

Banco Provincia : tiene un tope de $400.000 diarios, también modificable desde el canal digital.

Banco Ciudad : fija un límite de $800.000, que puede elevarse hasta $1.200.000 con autorización previa.

Banco Galicia : habilita extracciones de hasta $400.000 diarios, con cupos mayores en cajeros propios.

BBVA : ofrece uno de los límites más altos, que supera los $2 millones diarios según el perfil del cliente.

Santander : permite retiros de hasta $1 millón por día.

Macro e ICBC: establecen topes intermedios que rondan entre $400.000 y $550.000.

En todos los casos, los límites pueden ser menores si se utilizan cajeros de otras redes, por lo que conviene operar en terminales del propio banco para evitar restricciones adicionales.

Cómo aumentar el límite de extracción

Una de las claves que muchos usuarios desconocen es que los topes diarios no siempre son definitivos. En gran parte de los bancos, el cliente puede solicitar una ampliación temporal o permanente desde:

Homebanking

Aplicaciones móviles

Atención telefónica

Sucursales, en casos puntuales

El monto aprobado depende del historial financiero, tipo de cuenta y nivel de ingresos declarados. No se trata de un derecho automático, pero sí de una opción disponible para quienes necesitan mover efectivo por única vez.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

El rol de las billeteras virtuales y los controles

En paralelo a los cambios en los cajeros automáticos, el uso de billeteras digitales sigue creciendo y hoy alcanza a más del 90% de los adultos en Argentina. Sin embargo, también existen topes y controles sobre transferencias, extracciones y saldos, especialmente cuando se superan ciertos montos mensuales.

Si bien extraer efectivo del cajero no está prohibido, las operaciones de alto volumen pueden requerir justificación de origen de fondos, sobre todo en el contexto de las nuevas normativas fiscales vigentes.

Qué conviene tener en cuenta para no tener problemas

Revisar el límite diario antes de ir al cajero

Usar cajeros del propio banco

Solicitar aumento de tope con anticipación si se necesita

Evaluar pagos digitales como alternativa

Evitar intentar múltiples extracciones consecutivas

Por qué importa este cambio

La actualización de los límites de extracción responde a cuestiones operativas, de seguridad y de control financiero, pero también refleja una transición hacia un sistema con menos circulación de efectivo. Aun así, los cajeros automáticos siguen siendo indispensables, especialmente para jubilados, comercios pequeños y personas que prefieren manejarse en efectivo.

Conocer las reglas actuales permite evitar contratiempos y organizar mejor el uso del dinero, en un contexto económico donde cada detalle cuenta.