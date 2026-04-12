Dólares Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una modificación clave en la normativa cambiaria que impacta de manera directa en quienes viajan fuera del país. Desde ahora, se elimina el tope que limitaba la extracción de dólares en cajeros automáticos del exterior con tarjetas emitidas en Argentina, una restricción que llevaba años generando complicaciones para turistas y usuarios frecuentes.

La decisión forma parte de un proceso de simplificación y adecuación del régimen cambiario, y apunta a facilitar el acceso a efectivo en el extranjero, en un contexto donde muchos gastos cotidianos todavía requieren dinero físico, incluso en destinos con alta bancarización.

Qué restricción se elimina exactamente

Hasta esta modificación, los argentinos que utilizaban tarjetas de crédito o compra emitidas en el país para extraer efectivo en el exterior se encontraban con un límite muy bajo:

Hasta 50 dólares por operación en la mayoría de los países

Hasta 200 dólares por operación solo en destinos no limítrofes

Este esquema diferenciaba por región, pero en todos los casos imponía un techo que resultaba insuficiente para cubrir gastos básicos durante un viaje. Con la nueva disposición del BCRA, ese límite deja de existir, habilitando extracciones acordes a los topes que defina cada entidad financiera y el cajero utilizado.

Cuáles dólares ya no sirven más Foto: Foto generada con IA

Qué cambia para los viajeros argentinos

A partir de esta medida, quienes viajen al exterior podrán:

Retirar montos mayores de dólares por operación

Evitar realizar múltiples extracciones pequeñas

Reducir el pago de comisiones por operaciones repetidas

Contar con mayor previsibilidad financiera durante el viaje

Si bien los bancos seguirán aplicando sus propios límites diarios y comisiones, ya no existe una traba normativa del Banco Central que tope el acceso al efectivo.

Por qué el BCRA tomó esta decisión

La eliminación del límite se inscribe dentro de una actualización más amplia de la regulación cambiaria. Según lo dispuesto por el Directorio del BCRA, la intención es alinear las normas locales con prácticas internacionales, descomprimiendo restricciones que habían quedado desactualizadas frente al uso actual de medios de pago.

Además, la autoridad monetaria busca ordenar desequilibrios entre distintos tipos de dólares financieros, evitando arbitrajes que se generaban entre el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL), especialmente en operaciones vinculadas a transferencias al exterior.

Otras decisiones cambiarias que acompañan la medida

En el mismo paquete normativo, el Banco Central introdujo cambios relevantes para personas humanas:

Se eliminó la obligación de liquidar en pesos las divisas provenientes de exportaciones de bienes

Se mantiene la obligación de ingresar los dólares , pero sin convertirlos automáticamente

Se unifica el criterio con el régimen vigente para exportaciones de servicios

Estos ajustes buscan reducir distorsiones y dar mayor flexibilidad operativa sin perder control sobre los flujos de divisas.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

Qué conviene tener en cuenta antes de viajar

Aunque el límite general fue eliminado, es importante considerar algunos puntos prácticos:

Cada banco define sus topes diarios y mensuales de extracción

Los cajeros del exterior pueden imponer límites propios por operación

Las comisiones varían según la entidad emisora y el país

Por eso, antes de viajar, se recomienda consultar con el banco emisor de la tarjeta para conocer condiciones específicas y evitar sorpresas.

Un cambio que impacta en miles de usuarios

La decisión del BCRA representa un alivio concreto para viajeros frecuentes, turistas ocasionales y quienes necesitan acceso a efectivo fuera del país. En un contexto de gradual normalización financiera, la eliminación de este límite aparece como un paso significativo hacia un sistema más flexible y funcional.

Con esta medida, retirar dólares en el exterior deja de ser una odisea administrativa y se convierte en una operación más acorde a las necesidades reales de los usuarios.