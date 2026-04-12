Impuestos Foto: Foto generada con IA Canal 26

La política económica del Gobierno atraviesa una fase de definiciones. Desde fines de 2024 y a lo largo de 2025, el Ejecutivo avanzó con una reducción de más de 15 impuestos y aranceles relevantes, con el objetivo de estimular la producción, mejorar la competitividad y reactivar la actividad. Sin embargo, el impacto sobre la recaudación encendió alertas y hoy obliga a ajustar el gasto para cumplir con las metas fiscales.

Un informe privado advierte que la baja impositiva tuvo un efecto directo sobre los ingresos del Estado, incluso en un contexto de crecimiento económico, generando una tensión entre alivio tributario y equilibrio fiscal.

Cuántos impuestos bajó el Gobierno y en qué sectores impactó

Según estimaciones privadas, el paquete de medidas incluyó reducciones, eliminaciones o recortes de alícuotas en al menos 15 tributos y gravámenes, concentrados principalmente en derechos de exportación, impuestos internos, Ganancias, Bienes Personales y aranceles a la importación.

Retenciones al agro y economías regionales

El capítulo más significativo fue el de los derechos de exportación, donde se registraron bajas tanto permanentes como transitorias:

Soja: reducción del 26% al 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

Además, se eliminaron retenciones de manera temporal o total para economías regionales como algodón, azúcar y tabaco, buscando aliviar a sectores con baja rentabilidad.

Carnes, industria y tecnología

En el sector cárnico se dispuso una baja permanente de retenciones, que pasó del 6,75% al 5% para carnes vacuna y aviar. A esto se sumó una batería de medidas para reducir costos en bienes industriales y tecnológicos.

Entre ellas se destacan:

Celulares: aranceles del 16% al 8%

Consolas de videojuegos: del 35% al 20%

Textiles, hilados y telas: reducción gradual de aranceles

Bienes de capital e insumos industriales: rebaja de carga aduanera

También se recortaron los Impuestos Internos, con una baja del 19% al 9,5% para celulares, televisores y aires acondicionados importados, y su eliminación total para productos ensamblados en Tierra del Fuego.

ARBA; Impuestos; Ingresos Brutos. Foto: Unsplash.

Ganancias y Bienes Personales

En el plano patrimonial y empresarial, el Gobierno avanzó con:

Reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas , bajando escalones del 30% al 27% y del 35% al 31,5%

Disminución de la tasa máxima de Bienes Personales al 0,75%

Actualización de mínimos no imponibles y exenciones para patrimonios bajos y medios.

Por qué la baja de impuestos ahora obliga a ajustar el gasto

De acuerdo con un informe de la consultora Quantum, la recaudación tributaria mostró caídas interanuales aun con actividad en recuperación. En marzo, los ingresos reales retrocedieron más del 4%, y en el primer trimestre la baja superó el 7% interanual.

El estudio señala que la combinación de menores alícuotas, crecimiento concentrado en sectores poco tributarios (agro, energía y finanzas) y caída del comercio y la industria, impactó de lleno en las cuentas públicas.

Este escenario obliga al Tesoro a revisar el gasto para cumplir el objetivo de superávit primario del 2,2% del PBI, comprometido con el Fondo Monetario Internacional, mediante recortes en partidas no automáticas, transferencias y postergación de pagos.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El dilema fiscal que enfrenta el Gobierno

La estrategia de bajar impuestos buscó reactivar la economía y mejorar márgenes de rentabilidad. Sin embargo, el efecto fiscal es inmediato, mientras que la recuperación de ingresos vía crecimiento es más lenta e incierta.

El desafío central ahora es sostener el rumbo de alivio tributario sin desbordar el equilibrio fiscal, en un contexto de negociación con organismos internacionales y necesidad de mantener el orden macroeconómico.