El 75% de los autos pagará menos patente en la Provincia de Buenos Aires.

El Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires tendrá cambios a partir de marzo tras la implementación de un nuevo esquema definido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

Según el organismo, la modificación apunta a reducir la carga tributaria para el 75% de los vehículos registrados y a ofrecer un sistema de pago más flexible con hasta 10 cuotas mensuales.

La reforma introduce cambios en la estructura del tributo

La tabla de alícuotas se reduce de 15 a 5 tramos de base imponible, lo que simplifica el cálculo del impuesto. Además, se ajustan los porcentajes: la alícuota mínima baja de 3,64% a 1%, mientras que la máxima se reduce de 5% a 4,5%.

La tabla de alícuotas se reduce de 15 a 5 tramos de base imponible, lo que simplifica el cálculo del impuesto. Foto: ARBA

De acuerdo con ARBA, la carga efectiva del impuesto se ubica ahora en torno al 1,9%, lo que representa una reducción del 65% en comparación con 2019.

¿Cómo funciona el nuevo esquema del Impuesto Automotor?

Desde el organismo explicaron que el esquema anterior generaba distorsiones, ya que los vehículos de mayor valuación terminaban pagando proporcionalmente menos que los de gama media.

Con la nueva tabla se busca corregir esa situación y ajustar la contribución de acuerdo con la capacidad patrimonial de cada titular.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que la política tributaria de la gestión del gobernador Axel Kicillof tiene como objetivo reducir la presión fiscal sobre los sectores medios.

Las modificaciones en el Impuesto Automotor comenzarán a regir con el primer vencimiento del año, previsto para el 10 de marzo. Foto: NA

“Partimos de un esquema que beneficiaba relativamente a los vehículos de mayor valuación y fuimos corrigiendo esa distorsión con sucesivas leyes impositivas”, indicó Girard.

Según el funcionario, el resultado de esos cambios es una carga efectiva del impuesto un 65% menor que en 2019 y con una distribución más equitativa. “Reordenamos la tabla de alícuotas”, señaló.

¿Cuándo vence el Impuesto Automotor y cuáles son los beneficios?

Las modificaciones comenzarán a regir con el primer vencimiento del año, previsto para el 10 de marzo. ARBA mantendrá además incentivos para los contribuyentes que cumplan en término.

Quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento de hasta el 15%, mientras que quienes abonen cada cuota mensual en fecha recibirán una bonificación de hasta el 10%.

Desde el organismo recaudador remarcaron que la combinación de menor carga tributaria, facilidades de pago y descuentos por cumplimiento busca mejorar los niveles de recaudación y fomentar el pago en tiempo y forma.