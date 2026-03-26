Bajan las retenciones a la exportación de autos

La presión impositiva sobre la industria automotriz volvió al centro del debate debido a que la producción sigue por debajo de los niveles de 2025 y las exportaciones no logran recuperarse, lo que obliga a repensar las condiciones de competitividad del sector. Ante este escenario, el equipo económico del gobierno de Javier Milei avanzó con un decreto que contempla una baja gradual de las retenciones a la exportación de autos, medida que fue altamente reclamada por las terminales nucleadas en Adefa y ya fue comunicada al sector, aunque aún no tiene fecha de publicación.

Industria automotriz

La decisión final no está completamente asegurada. La clave estará en la evolución de los ingresos fiscales, que vienen mostrando una caída en términos reales en los últimos meses, lo que podría postergar la implementación del esquema.

Cómo será la reducción de retenciones a la exportación de autos

El plan oficial del Gobierno prevé una reducción progresiva del derecho de exportación, que actualmente se ubica en 4,5%, hasta alcanzar el 0% hacia fines de 2026. La medida apunta a mejorar la competitividad de los vehículos producidos en Argentina en los mercados internacionales.

Actualmente, los autos exportados pagan ese 4,5% de retenciones, pero reciben un reintegro del 7%. En el caso de las autopartes, no se aplican derechos de exportación y el reintegro es del 5,5%. Según fuentes del sector, estos reintegros se mantendrían, ya que buscan compensar la carga impositiva a lo largo de toda la cadena de producción.

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Desde las terminales aseguraron que la presión fiscal continúa siendo un factor clave en la pérdida de competitividad frente a otros países de la región. La eliminación de retenciones podría generar un aumento de entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales destinadas a exportación.

¿Qué podría frenar la medida?

A pesar de que el decreto ya está redactado, su publicación dependerá del resultado de la recaudación tributaria de marzo. El Gobierno sigue de cerca ese dato en un contexto de caída real de los ingresos. Según datos de la ARCA, en febrero la recaudación total creció en términos nominales, pero quedó por debajo de la inflación, lo que implicó una baja real. Esta tendencia responde tanto a la reducción de impuestos como a la menor actividad económica.

Si los ingresos no muestran señales de recuperación, el Ejecutivo podría postergar la medida para evitar un mayor impacto fiscal, lo que mantiene en expectativa a toda la industria automotriz. De hecho, según reflejan los datos de Adefa, el escenario es preocupante, ya que en el mes de febrero, se fabricaron 29.632 vehículos, lo que implicó una caída del 30,1% interanual, a pesar de una mejora respecto de enero.

En el acumulado del primer bimestre, la producción también mostró una baja del 30,1%, mientras que las exportaciones cayeron un 23,4% en comparación con el mismo período de 2025. Estos números consolidan una tendencia negativa que ya lleva varios meses.