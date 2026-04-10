Compra de dólares del BCRA Foto: Foto generada con IA

El Banco Central de la República Argentina compró USD$457 millones este viernes 10 de abril, la mayor compra en dos años y suma USD$5.424 millones en total en 2026. El movimiento equivale a más de la mitad del objetivo anual establecido.

La autoridad monetaria había concretado el jueves 9 una compra por USD 281 millones, la cifra más elevada en lo que va de 2026 y apenas por encima de los USD 214 millones adquiridos en febrero. Un nivel de operaciones de esta magnitud no se registraba desde el 7 de febrero de 2025, cuando las adquisiciones diarias superaron los 300 millones de dólares.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

La compra concretada en la última rueda, se ubicó como la segunda más elevada, solo por detrás de la registrada el 4 de abril de 2024, cuando la autoridad monetaria adquirió USD 468 millones. Para encontrar un volumen de magnitud comparable, es necesario retroceder al 29 de diciembre de 2022, cuando el Banco Central se hizo de USD 540 millones en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”.

A pesar de haber alcanzado el 54% del objetivo anual de acumulación de divisas, el incremento de las reservas se vio condicionado por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. En ese contexto, una porción relevante de las divisas compradas se destinó al pago de obligaciones financieras, lo que impidió su plena contabilización en las reservas internacionales.

Dólares. Foto: via REUTERS

Para sostener el ritmo de adquisiciones, la autoridad monetaria recurrió a la emisión de pesos sin aplicar mecanismos de esterilización mientras que el Tesoro colocó deuda en moneda local para absorber liquidez, con el objetivo de moderar la expansión de la base monetaria y atenuar las presiones inflacionarias y cambiarias.

Según estimaciones oficiales, el saldo neto de compras de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, en función de la demanda de dinero y de la oferta de dólares en el mercado. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la dinámica de las reservas estará sujeta a la evolución de estos factores.

El dólar sigue en baja

La oferta en el mercado de contado se incrementó en más de USD 200 millones, lo que implicó un salto del 60,1% respecto del jueves y llevó el volumen operado a USD 565,2 millones. Este mayor ingreso de divisas presionó a la baja la cotización del dólar mayorista, que retrocedió once pesos (-0,8%) y finalizó la jornada en $1.370. En lo que va de 2026, el tipo de cambio acumula una caída de 85 pesos, equivalente a un descenso del 5,8%.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista descendió 24 pesos (-1,7%), en contraste con el alza de 11 pesos verificada en la semana previa. Con esta baja, el dólar mayorista retornó a niveles observados al cierre del 23 de febrero pasado”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, el Banco Central fijó para la jornada un techo de $1.671,07 dentro de su esquema de bandas cambiarias, lo que dejó al tipo de cambio oficial en $301,07, o 22%, por debajo de ese límite de flotación. Se trata de una brecha que no se registraba desde el 24 de junio de 2025, cuando había alcanzado el 22,5%.