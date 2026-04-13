Puerto de Bahía Blanca Foto: Prensa Bahía Blanca

La protesta de transportistas de granos comenzó como un reclamo sectorial por la actualización de tarifas, pero en pocos días se transformó en un problema de escala nacional. Los bloqueos en rutas y accesos portuarios ya provocan una fuerte disrupción logística en los puertos bonaerenses, con pérdidas económicas que el sector privado calcula en torno a los US$100 millones y un impacto creciente sobre la cadena agroexportadora.

Mientras el conflicto se prolonga, aumentan las demoras en la carga de buques, los sobrecostos para productores y exportadores, y el riesgo de que Argentina pierda confiabilidad como proveedor internacional de granos.

Puertos operando a medias y barcos sin cargar

Las terminales de Bahía Blanca, Quequén y Necochea son actualmente las más afectadas por las protestas. En esos puntos, los transportistas autoconvocados mantienen retenes que dificultan o directamente impiden el ingreso de camiones con mercadería, generando una parálisis parcial de las operaciones portuarias.

Según estimaciones de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, el cálculo de las pérdidas incluye buques amarrados sin posibilidad de carga, penalidades contractuales y desvíos de embarcaciones hacia otros países o puertos alternativos, una situación que eleva los costos logísticos y afecta la planificación de exportaciones.

En contraste, los puertos del Gran Rosario continúan operando con relativa normalidad, ya que allí el conflicto no alcanzó el mismo nivel de bloqueo, lo que genera una brecha operativa dentro del sistema portuario argentino.

El costo oculto: demoras, multas y reputación

Uno de los puntos más sensibles del conflicto no es solo el impacto inmediato en dólares, sino el daño reputacional. Exportadores alertan que los incumplimientos en plazos de entrega generan multas contractuales y tensiones con compradores internacionales que dependen de la regularidad del abastecimiento argentino.

Cada buque detenido representa un costo diario elevado, que termina siendo absorbido por exportadores y, en última instancia, trasladado hacia atrás en la cadena productiva. A esto se suman listas de espera que desordenan la logística y afectan embarques futuros.

Puerto de Quequén Foto: Puerto Quequén

Productores presionados por costos adicionales

En el eslabón productivo, el efecto también se hace sentir con fuerza. La imposibilidad de trasladar la cosecha obliga a muchos agricultores a recurrir al almacenamiento alternativo, como silobolsas, una solución que implica gastos no previstos y riesgos adicionales en términos de conservación y seguridad.

Además, la incertidumbre logística altera el timing de las ventas, impactando en la liquidez de los productores en plena campaña y generando tensión financiera en un contexto de costos elevados y márgenes ajustados.

Reclamo tarifario y falta de acuerdo

El eje del conflicto es el reclamo de los transportistas autoconvocados por una actualización mayor de la tarifa de referencia, argumentando que el fuerte aumento del combustible y otros insumos volvió inviable la actividad bajo los valores actuales.

Las cámaras empresarias del transporte publicaron nuevos cuadros tarifarios con subas moderadas, pero estas fueron rechazadas por los grupos que sostienen los bloqueos, que exigen incrementos mucho más altos. En varias provincias, las mesas de negociación continúan sin avances concretos.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que no interviene en la fijación de tarifas, dejando las negociaciones en manos de instancias provinciales y del sector privado, lo que estira los tiempos de resolución.

Alarma en la agroindustria

Diversas entidades de la agroindustria advirtieron que la prolongación del conflicto puede derivar en un perjuicio estructural para la economía. Además de transportistas y productores, se ven afectados acopiadores, cooperativas, puertos, municipios y provincias, con caída de recaudación y pérdida de competitividad frente a países competidores.

Desde el sector exportador insisten en la necesidad de garantizar la libre circulación y encontrar una salida rápida que evite que más embarques sean desviados hacia Brasil u otros destinos alternativos.

Un conflicto que excede al transporte

Lo que empezó como una disputa por tarifas hoy expone una problemática más profunda: la fragilidad de la logística agroindustrial ante conflictos prolongados. Con cada día que pasa, el impacto económico se amplifica y el costo no solo se mide en dólares, sino también en confianza y previsibilidad.

Si no hay avances en el corto plazo, el conflicto amenaza con convertirse en un nuevo cuello de botella para uno de los sectores clave de la economía argentina.