China quiere potenciar a un país sudamericano Foto: Foto generada con IA Canal 26

En medio de la reconfiguración del comercio global, América del Sur vuelve a ocupar un lugar central en las estrategias de las grandes potencias. Mientras las cadenas de suministro se redefinen y las rutas marítimas ganan protagonismo, un país de la región avanza con un megaproyecto portuario que promete cambiar el equilibrio logístico del Pacífico. El impulso llega desde China, que apuesta fuerte a una infraestructura considerada estratégica para el comercio del futuro.

La obra, que ya está en marcha y prevé una nueva etapa de expansión a partir de 2027, apunta a transformar por completo el mapa de exportaciones sudamericanas hacia Asia.

Perú y la apuesta por un puerto que reordene el comercio regional

El país en cuestión es Perú, que en los últimos años se convirtió en un socio clave de China en América Latina. En su costa central, avanza el desarrollo del Puerto de Chancay, un complejo portuario de gran escala que busca posicionarse como uno de los principales nodos logísticos del Pacífico Sur.

Las grúas en el puerto de Chancay. Foto: EFE

Ubicado estratégicamente frente a las rutas marítimas hacia Asia, Chancay está diseñado para operar como una conexión directa entre Sudamérica y los mercados asiáticos, reduciendo tiempos, costos y dependencias de otros puertos de la región.

El rol de China y una inversión multimillonaria

El proyecto es impulsado por capitales chinos a través de la empresa COSCO Shipping Ports, uno de los mayores operadores portuarios del mundo. La participación de China no es casual: forma parte de una estrategia más amplia para asegurar corredores logísticos estables que garanticen el abastecimiento de materias primas y productos clave.

La inversión total prevista ronda entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, lo que convierte al Puerto de Chancay en uno de los desarrollos portuarios más ambiciosos de América Latina. Su expansión consolidaría aún más la presencia china en la región y reforzaría su influencia en el comercio transpacífico.

Un puerto pensado para competir a escala global

A diferencia de otras terminales tradicionales, Chancay fue concebido como un puerto de aguas profundas, capaz de recibir buques de gran porte sin necesidad de escalas intermedias. Esto permitiría conectar directamente a Perú con China, acortando significativamente los tiempos de viaje.

En su etapa inicial, el puerto ya comenzó a mover exportaciones por cientos de millones de dólares, principalmente productos agrícolas y minerales. Uvas, arándanos, paltas, cobre y aceite de palma forman parte de los envíos que salen desde allí hacia Asia, Europa y Estados Unidos.

La expansión prevista para 2027 y su impacto económico

Según los planes oficiales, la segunda fase de expansión podría iniciarse alrededor de 2027, una vez que el puerto alcance mayor volumen operativo. Esta etapa incluiría nuevos muelles, mayor capacidad para contenedores y una integración más profunda con las cadenas logísticas internacionales.

Para Perú, el impacto va mucho más allá de lo portuario. El proyecto promete generar empleo, atraer inversiones complementarias y convertir al país en un hub logístico clave del Pacífico sur, desplazando parte del protagonismo histórico de otros puertos de la región.

Geopolítica, comercio y una nueva ruta hacia Asia

El avance del Puerto de Chancay refleja una tendencia global: la competencia por controlar los grandes corredores marítimos. Para China, fortalecer su red portuaria en América Latina es una forma de garantizar acceso directo a mercados y recursos estratégicos. Para Perú, representa una oportunidad histórica de escalar posiciones en el comercio internacional.

Puerto de Chancay, en Perú. Foto: EFE

Más que una obra de infraestructura, Chancay se perfila como un nodo geoeconómico, donde convergen comercio, política exterior y proyección global.

Un proyecto que puede cambiar el Pacífico sudamericano

A medida que se acerca 2027, todas las miradas comienzan a posarse sobre este puerto que promete redefinir las reglas del juego. Si cumple con sus objetivos, Perú podría convertirse en la nueva puerta de entrada y salida del comercio sudamericano hacia Asia, con China como socio protagonista de ese cambio.