Singapur avanza con Tuas Port Foto: mpa.gov.

Cuando se habla de megainfraestructura portuaria, la imagen típica es la de grúas gigantes y patios llenos de contenedores. Pero en la costa oeste de Singapur, el espectáculo más impresionante no está sobre tierra firme, sino sumergido: una “muralla” marítima que se arma con cajones (caissons) de hormigón del tamaño de un edificio. El objetivo es ambicioso: concentrar las operaciones de contenedores del país en un solo complejo, Tuas Port, y llevar su capacidad total hasta 65 millones de TEU hacia la década de 2040.

La apuesta no es menor. Singapur ya es un nodo clave del transbordo global, y su estrategia para sostener ese rol combina escala, automatización y digitalización. Tuas Port fue oficialmente abierto el 1 de septiembre de 2022, y desde entonces avanza por etapas, sumando muelles y superficie ganada al mar mediante obras de reclamación.

227 cajones de hormigón y 9,1 km de defensa: el “truco” de ingeniería de la Fase 2

El corazón técnico del proyecto —y el motivo por el que se habla de “muralla”— está en la Fase 2. Según la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), esta etapa contempla 387 hectáreas de tierra a recuperar y una estructura de muelle de 8,6 km construida con 227 caissons fabricados in situ.

En paralelo, MPA detalla que esos 227 cajones se utilizan para formar aproximadamente 9,1 km de seawall (muro marítimo) en la Fase 2, creando un borde protegido sobre el cual después se consolida el terreno y se desarrollan los muelles.

Con 1.337 hectáreas planificadas y 66 muelles Foto: knowledgehub.clc

¿De qué tamaño hablamos? En reportes de avance, se describe a estos caissons como estructuras de alrededor de 10 pisos de altura y miles de toneladas, pensadas para resistir el oleaje y dar forma estable al nuevo frente costero.

Un puerto en cuatro fases

Tuas Port no es una obra aislada: es una reorganización logística del país. MPA plantea que el desarrollo se ejecuta en cuatro fases y que todas las operaciones de contenedores se irán consolidando allí hacia la década de 2040.

En la práctica, la consolidación busca integrar en un solo punto lo que hoy está distribuido en terminales históricas. MPA informa, además, que la Fase 1 involucra 21 muelles de aguas profundas con capacidad de alrededor de 20 millones de TEU anuales cuando esté plenamente operativa (objetivo 2027), mientras que el plan total llega a 66 muelles con 26 km de línea de atraque y una superficie aproximada de 1.337 hectáreas al final del proyecto.

Este traslado gradual también se vincula a la transformación urbana: el movimiento de terminales libera espacio para otros desarrollos en el sur de la ciudad-estado, de acuerdo con análisis sectoriales sobre la expansión portuaria de Tuas.

Robots, control remoto y un “cerebro” digital: por qué Tuas es distinto

La escala impresiona, pero el diferencial de Tuas Port está en cómo opera. PSA (operador portuario) sostiene que el puerto está diseñado para ser plenamente automatizado y operar como un sistema integrado, apoyado en soluciones digitales para coordinar flujos de carga y optimizar decisiones operativas.

En la misma línea, medios especializados describen que Tuas avanza con un centro de comando y arquitecturas de datos que permiten orquestar equipos automáticos —como vehículos guiados (AGV) y grúas— con mayor visibilidad sobre el movimiento de contenedores y la asignación de recursos.

El resultado buscado es claro: más productividad, más seguridad, y capacidad de sostener operación a gran volumen en un entorno donde los puertos compiten por eficiencia, tiempos de permanencia y confiabilidad de la cadena logística.

El salto a 5G: conectividad para AGV, trazabilidad en tiempo real y operaciones más finas

La automatización a gran escala requiere conectividad crítica. En noviembre de 2024, Ericsson anunció una alianza con Singtel para desplegar conectividad 5G avanzada en Tuas Port, apuntando a mejorar el desempeño de aplicaciones de misión crítica, incluyendo la modernización de flotas de AGV y soporte para operaciones con baja latencia.

Según la comunicación oficial, la idea es que 5G habilite mejoras como seguimiento en tiempo real, optimización de operaciones y recursos dedicados mediante técnicas como network slicing para sostener servicios 24/7.

Una muralla de 227 cajones de hormigón, del tamaño de un edificio Foto: shippingwatch.

La combinación de infraestructura física (muelles, caissons, reclamación) y capa digital (automatización + 5G) apunta a un mismo horizonte: que Tuas llegue a su meta de 65 millones de TEU cuando el complejo esté completamente terminado en la década de 2040.

Por qué esta obra puede cambiar el mapa logístico

Aunque sea una obra localizada, Tuas Port importa por dos motivos. Primero, porque Singapur es un hub de transbordo y lo que mejore su eficiencia impacta en itinerarios, costos y tiempos en múltiples rutas. Segundo, porque Tuas se está transformando en un laboratorio a escala real de automatización portuaria: lo que funcione allí puede replicarse en otros puertos que buscan modernizarse.

Y en el centro de todo queda esa imagen potente: una costa que cambia su forma con ingeniería marítima extrema, donde una fila de “edificios” de hormigón, hundidos con precisión, dibuja el contorno del puerto del futuro.