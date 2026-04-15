Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó los mecanismos que utilizará para hacer frente a los pagos de vencimientos de deuda que afronta en el mediano plazo.

El titular del Palacio de hacienda estuvo presente en una conferencia ante inversores internacionales, convocados por el JP Morgan. Allí, el funcionario dio a conocer detalles sobre su hoja de ruta y las opciones que barajó. Estuvo acompañado su vicemnistro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning.

El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

El funcionario mencionó a la deuda denominada en dólares que empezó a emitir en las licitaciones de deuda y señaló que tiene “diferentes alternativas más baratas” que los niveles de mercado.

“Esa es la razón por la que no hemos acudido a los mercados internacionales”, explicó Caputo ante los inversores, y dijo que “sería irresponsable” acudir a los mercados con tasas “significativamente más altas” de las que pueden obtener ahora. “No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio”.

A mitad de año, el equipo económico deberá afrontar pagos por US$4.500 millones.

Entre otros de los mecanismos, el funcionario indicó que venderán activos y puso la mira en la baja del riesgo país: “Creemos que el riesgo país de Argentina debería ser significativamente menor. Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas”, sostuvo.

El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina

La exposición de Caputo se dio luego de haberse conocido la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual destrabó un desembolso por US$1.000 millones.

Al respecto, el ministro descartó la opción de requerir un “waiver” (dispensa) por parte del FMI. “No es necesario”, dijo ante la consulta de la prensa.

En ese sentido, afirmó que “nunca se habló” de un “waiver” y calificó al acuerdo como “buenísimo”.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, manifestó Caputo en sus redes.

Según el FMI, el Gobierno fortaleció el “impulso político” dada la aprobación del Presupuesto 2026 y una “legislación de reforma crucial”, entre los detalles que enumeró el organismo multilateral. También destacó los ajustes en materia monetaria y cambiaria, los cuales llevaron a una “acumulación incipiente de reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

El ministro y su comitiva seguirán entablando reuniones y encuentros con distintos referentes entidades financieras, entre ellos el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y con su par del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. También se reunirá con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados.

Asimismo, Caputo participará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo. A su vez, estará presente en el encuentro de ministros del G20, que debatirán sobre economía y educación financiera global.