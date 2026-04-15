Cronograma de pagos ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 15 de abril, según el último número del DNI
Con un cronograma ordenado y pagos automáticos, el organismo continúa garantizando el acceso a los ingresos mensuales de jubilados, familias con hijos y personas gestantes.
Abril vuelve a traer una de las consultas más frecuentes de entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales de ANSES: cuándo se cobra según el último número del DNI. A continuación, el cronograma para hoy miércoles 15 de abril.
Uno por uno, quiénes cobran hoy miércoles 15 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC)
Documentos terminados en 5 y 6: miércoles 15 de abril.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)
Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones ANSES: cuánto cobro en mayo 2026 con aumento y bono
Luego de la inflación de marzo 2026 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán 3,4% en mayo.
Cabe recordar que el decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se define según el último índice de inflación, a fin de evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026
La inflación de marzo fue del 3,4%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de abril. En consecuencia, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán los siguientes montos en mayo:
- Jubilación mínima: $393.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $393.250,17
Qué pasa con el bono para jubilados en mayo 2026
En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para aquellos que perciban los haberes más bajos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $463.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- PUAM: $384.600,12
- PNC por invalidez o vejez: $345.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $463.250,17
Es importante recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en mayo continúe este beneficio.
Este aporte extraordinario se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos por encima de ese monto acceden a un pago proporcional.