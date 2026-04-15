Cobros en ANSES. Foto: Foto generada con IA

Abril vuelve a traer una de las consultas más frecuentes de entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales de ANSES: cuándo se cobra según el último número del DNI. A continuación, el cronograma para hoy miércoles 15 de abril.

Uno por uno, quiénes cobran hoy miércoles 15 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 5 y 6: miércoles 15 de abril.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Cobros en ANSES Foto: Foto generada con IA

Jubilaciones, pensiones y asignaciones ANSES: cuánto cobro en mayo 2026 con aumento y bono

Luego de la inflación de marzo 2026 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán 3,4% en mayo.

Cabe recordar que el decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se define según el último índice de inflación, a fin de evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026

La inflación de marzo fue del 3,4%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de abril. En consecuencia, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán los siguientes montos en mayo:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12

PNC para madres de siete hijos: $393.250,17

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Qué pasa con el bono para jubilados en mayo 2026

En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para aquellos que perciban los haberes más bajos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $463.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,22

PUAM: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez: $345.275,12

PNC para madres de siete hijos: $463.250,17

Es importante recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en mayo continúe este beneficio.

Este aporte extraordinario se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos por encima de ese monto acceden a un pago proporcional.