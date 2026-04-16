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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves 16 de abril que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 3,4% en marzo, lo que representa una aceleración del 2,4%en comparación con el 1% registrado en febrero. Con este movimiento, la inflación mayorista empató a la minorista, que también marcó un 3,4% en el mismo período.

La variación mensual se explicó principalmente por el comportamiento de los bienes producidos en el país: los productos nacionales subieron un 3,5% y los importados un 1,1%. Dentro de la canasta de productos nacionales, el rubro energético fue el que más empujó el índice hacia arriba, mientras que el sector primario actuó como contrapeso:

Petróleo crudo y gas: +2,02%

Refinados del petróleo: +0,77%

Alimentos y bebidas: +0,31%

Sustancias y productos químicos: +0,13%

Productos agropecuarios: -0,40% (incidencia negativa).

El detalle de los índices mayoristas de marzo 2026

El INDEC desglosó la evolución de precios al por mayor en tres indicadores específicos según su carga impositiva y origen:

Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): este indicador, que mide la evolución de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno (incluyendo impuestos), registró un alza de 3,4% en marzo y un crecimiento del 27,9% interanual .

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): esta medición, que excluye el efecto impositivo del IPIM, presentó un incremento de 3% en el tercer mes del año y una suba del 27,1% interanual .

Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): el índice que calcula la variación de los valores de la producción local sin el componente impositivo tuvo un aumento de 3% en marzo y una variación del 28,1% interanual.

En paralelo, el organismo difundió el Índice del Costo de la Construcción (ICC) para el Gran Buenos Aires. El nivel general mostró una suba del 2,5% en marzo y un acumulado interanual del 27,1%. Este incremento en el sector se desglosa de la siguiente manera: