Banco Central; BCRA. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$69 millones este martes y acumuló 80 días consecutivos de compras en el mercado de cambios.

Para este año había una meta fijada de US$10.000 millones de la cual se cubrió un 73% con la compra de US$7291 en 2026, aceleradas el mes pasado cuando el BCRA duplicó su ritmo diario de intervención respecto a los registros del primer trimestre.

El promedio de saldo positivo del mes de abril fue de US$138 millones por día, luego de moderar las comprar durante los días de presión de alza sobre el dólar, y se compara con los US$76 millones del período enero-marzo.

Dólares Foto: Foto generada con IA

“En perspectiva histórica, se trata de uno de los mejores arranques de año desde 2003, solo por detrás de 2024, que a esta altura mostraba compras netas por US$11.665 millones, aunque bajo condiciones excepcionales”, analizó PPI en relación con el número de compras acumuladas en el inicio de este año.

Qué implica la adquisición de dólares

Esta variable es una de las metas troncales que el FMI analiza en la evolución del programa de la Argentina. Como el país incumplió la meta fijada para fines del año pasado, aún se encuentra a revisión del organismo el desembolso de US$1000 millones.

En este sentido, el plan de acumulación de reservas internacionales del Gobierno se basa en la demanda del dinero y la liquidez del mercado de cambios. Aunque el BCRA había establecido la regla de adquirir el 5% del volumen diario negociado, en buena parte de las ruedas pudo hacerse de divisas por una porción mayor sin presionar sobre la cotización del dólar.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

Qué se espera en el plano cambiario en el mes de mayo

La consultora PPI anticipó que para lo restante del mes de mayo, las divisas del BCRA tendrán como piso la cifra registrada en abril por la liquidación de la cosecha de soja y el ingreso de divisas asociado a emisiones corporativas y provinciales que alcanzarían el plazo de liquidación, 180 días, empujando el flujo de la cuenta financiera.

A su vez, como se proyecta un dato menor de inflación, el BCRA podrá priorizar la acumulación de reservas de dólares por sobre el peso, aunque ello impulse la cotización del tipo de cambio.