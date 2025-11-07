Uno por uno, los barrios de CABA que más aumentaron las propiedades en noviembre 2025

Pese a que en octubre bajaron los precios de los inmuebles, algunos barrios vieron un aumento significativo en su valor. Los detalles.

Núñez, uno de los barrios donde las propiedades más aumentaron su valor. Foto: Wikipedia.

Por primera vez en lo que va del año, el valor de las propiedades en venta mostró una leve retracción en octubre. Según el último relevamiento de Zonaprop, el precio promedio de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires cayó un 0,1% respecto de septiembre. Aunque la baja es marginal, marca una señal de enfriamiento en el mercado inmobiliario porteño.

Sin embargo, estos valores reflejan un promedio general. Al observar los datos por barrio, se advierte que el 89% de las zonas de la Ciudad registra aumentos interanuales, con especial fuerza en los sectores noroeste y suroeste, donde los precios mostraron los mayores incrementos.

El barrio de Saavedra vio aumentar el valor de sus propiedades. Foto: Wikipedia.

El informe detalla que el valor medio del metro cuadrado para un departamento de dos ambientes se ubica actualmente en US$2449, con un aumento acumulado del 5,5% en lo que va de 2025.

En cuanto a los distintos tipos de unidades, un monoambiente de 40 m² cuesta en promedio US$107.493, un dos ambientes de 50 m² ronda los US$129.366, y un tres ambientes de 70 m² alcanza los US$178.937.

Los barrios que más aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el informe, los barrios que registraron los mayores incrementos en el valor de las propiedades publicadas durante el último mes fueron Núñez, Villa Pueyrredón y Saavedra.

En el caso de Núñez, los precios subieron un 13,3% interanual, alcanzando un valor promedio de US$3360 por metro cuadrado, lo que lo posiciona entre las zonas más cotizadas de la Ciudad. Le sigue Villa Pueyrredón, que evidenció una suba del 11,4% y actualmente registra un precio medio de US$2272/m². Por su parte, Saavedra mostró un incremento del 10,8%, con un valor promedio de US$2719/m².

El barrio de Villa Pueyrredón. Foto: Wikipedia.

En contraste, también hay barrios donde los valores retrocedieron. Parque Chacabuco registró una baja del 0,9%, con un valor promedio de US$2170/m², mientras que Parque Patricios descendió 1,6%, situándose en US$1743/m². La caída más pronunciada se observó en Versalles, donde los precios disminuyeron 2,9% respecto del año anterior, ubicándose en US$1732/m².

Los barrios más caros, en contraposición de los más accesibles

El ranking de los barrios más costosos para comprar propiedad en la Ciudad lo encabeza Puerto Madero, con un valor promedio de US$6151/m², seguido por Palermo, que alcanza los US$3398/m², y Núñez, que completa el podio con US$3360/m².

En el otro extremo, los barrios más accesibles para adquirir vivienda son La Boca (US$1551/m²), Nueva Pompeya (US$1468/m²) y Villa Lugano, que se mantiene como la zona más económica, con un promedio de US$1072 por metro cuadrado.