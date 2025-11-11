Alquileres accesibles en CABA: departamentos desde $390.000 en un barrio “cool” con estilo propio
Encontrar un alquiler accesible en la Ciudad de Buenos Aires no es una misión imposible. En un barrio que mezcla lo clásico con lo moderno, hay departamentos desde $390.000 y con expensas bajas.
El área en cuestión es la que rodea a la calle Thames, un corredor conecta Palermo Soho/Viejo con Villa Crespo. En 2021, la revista británica ‘Time Out’ la eligió como una de las 10 calles “más cool” del mundo.
En esta zona, entre Palermo y Villa Crespo, se encuentran departamentos de uno y dos ambientes, una opción ideal para quienes buscan estar cerca del Centro y contar con diferentes alternativas de transporte.
Las opciones más económicos de alquileres y sus detalles
Una de las opciones más accesibles se encuentra en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, en un monoambiente en planta baja con precio mensual de $390.000 y expensas de $30.800.
También podría interesarte
El inmueble tiene ambiente principal con salida al patio, cocina separada y placard, además de un patio descubierto con sector lavadero techado y conexión para lavarropas.
Entre los requisitos para alquilar, se incluyen: contrato de 24 meses, ajuste cuatrimestral por IPC, demostración de ingresos y garantía propietaria en CABA o seguro de caución.
También, se solicita mes adelantado y mes de depósito, y no se aceptan mascotas. Entre los servicios se incluyen cloacas y gas, mientras que agua e impuestos corren por cuenta del inquilino.
Otra opción disponible se encuentra en Armenia al 2215, en un departamento de un ambiente en primer piso con alquiler mensual de $420.000 y expensas de $70.000.
El departamento, de 26 metros cuadrados cubiertos, cuenta con cocina separada, baño completo y espacio para lavarropas, además de un patio.
Una tercera alternativa se encuentra en Charcas al 4100, un monoambiente en alquiler con precio mensual de $440.000 y expensas de $90.000, que incluyen el servicio de AYSA.
El departamento cuenta con cocina independiente, conexión para lavarropas, baño completo y espacio de guardado, además de un ventilador de techo ya instalado.
La ubicación es otro punto fuerte: se encuentra cerca de la línea D de subte, Plaza Italia, Av. Santa Fe y Av. Scalabrini Ortiz, lo que garantiza excelente conectividad y acceso a comercios, restaurantes y espacios verdes. Acepta mascotas.
Por otro lado, las personas que buscan un departamento de dos ambientes en Gurruchaga al 2300, piso 7, con alquiler mensual de $450.000 y expensas de $75.000. La propiedad, de 35 metros cuadrados cubiertos.
La unidad cuenta con baño completo en suite, dormitorio con placard, lavadero independiente y cocina integrada, ofreciendo comodidad y funcionalidad en pleno barrio del Botánico.