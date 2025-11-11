Alquileres accesibles en CABA: departamentos desde $390.000 en un barrio “cool” con estilo propio

En dicha zona, se encuentran inmuebles de uno y dos ambientes, una opción ideal para quienes buscan estar cerca del Centro y contar con diferentes alternativas de transporte público.

Alquileres de departamentos. Foto: BAE Negocios.

Encontrar un alquiler accesible en la Ciudad de Buenos Aires no es una misión imposible. En un barrio que mezcla lo clásico con lo moderno, hay departamentos desde $390.000 y con expensas bajas.

El área en cuestión es la que rodea a la calle Thames, un corredor conecta Palermo Soho/Viejo con Villa Crespo. En 2021, la revista británica ‘Time Out’ la eligió como una de las 10 calles “más cool” del mundo.

Las opciones más económicos de alquileres y sus detalles

Una de las opciones más accesibles se encuentra en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, en un monoambiente en planta baja con precio mensual de $390.000 y expensas de $30.800.

En un barrio que mezcla lo clásico con lo moderno, hay departamentos desde $390.000 y con expensas bajas. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El inmueble tiene ambiente principal con salida al patio, cocina separada y placard, además de un patio descubierto con sector lavadero techado y conexión para lavarropas.

Entre los requisitos para alquilar, se incluyen: contrato de 24 meses, ajuste cuatrimestral por IPC, demostración de ingresos y garantía propietaria en CABA o seguro de caución.

También, se solicita mes adelantado y mes de depósito, y no se aceptan mascotas. Entre los servicios se incluyen cloacas y gas, mientras que agua e impuestos corren por cuenta del inquilino.

Otra opción disponible se encuentra en Armenia al 2215, en un departamento de un ambiente en primer piso con alquiler mensual de $420.000 y expensas de $70.000.

Departamento de un ambiente en primer piso con alquiler mensual de $420.000 y expensas de $70.000. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El departamento, de 26 metros cuadrados cubiertos, cuenta con cocina separada, baño completo y espacio para lavarropas, además de un patio.

Una tercera alternativa se encuentra en Charcas al 4100, un monoambiente en alquiler con precio mensual de $440.000 y expensas de $90.000, que incluyen el servicio de AYSA.

El departamento cuenta con cocina independiente, conexión para lavarropas, baño completo y espacio de guardado, además de un ventilador de techo ya instalado.

La ubicación es otro punto fuerte: se encuentra cerca de la línea D de subte, Plaza Italia, Av. Santa Fe y Av. Scalabrini Ortiz, lo que garantiza excelente conectividad y acceso a comercios, restaurantes y espacios verdes. Acepta mascotas.

Departamento de dos ambientes en Gurruchaga al 2300, piso 7, con alquiler mensual de $450.000 y expensas de $75.000.

Por otro lado, las personas que buscan un departamento de dos ambientes en Gurruchaga al 2300, piso 7, con alquiler mensual de $450.000 y expensas de $75.000. La propiedad, de 35 metros cuadrados cubiertos.

La unidad cuenta con baño completo en suite, dormitorio con placard, lavadero independiente y cocina integrada, ofreciendo comodidad y funcionalidad en pleno barrio del Botánico.