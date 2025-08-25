Empezó el Travel Sale: cómo conseguir viajes con hasta 60% de descuento y planes en cuotas

La semana de ofertas de turismo se extiende del 25 al 31 de agosto, con más de 140 agencias que ofrecen descuentos en vuelos, hoteles y paquetes, además de opciones de financiación para destinos locales e internacionales.

Travel Sale 2025. Foto: NA.

Desde este lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se desarrollará una nueva edición del Travel Sale, la campaña nacional de descuentos organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Más de 140 agencias de todo el país participarán con promociones en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias, tanto para destinos nacionales como internacionales.

El objetivo de la iniciativa es impulsar el turismo en temporada baja y fomentar la planificación de viajes de cara al verano. Durante siete días, los usuarios podrán acceder a rebajas de hasta el 60%, así como a opciones de pago en cuotas —con y sin interés— a través de distintas tarjetas de crédito.

Cuotas y beneficios

En esta edición, Aerolíneas Argentinas se suma con planes especiales para volar dentro del país, disponibles exclusivamente a través de agencias de viaje. La financiación se enfocará en turismo interno, ya que la normativa actual impide la compra en cuotas de viajes al exterior con tarjeta de crédito.

Viajar con descuento. Foto: Unsplash

No obstante, algunas agencias ofrecerán sistemas propios de pago escalonado para reservar servicios internacionales sin necesidad de recurrir a bancos, lo que abre la posibilidad de abonar en cuotas viajes fuera del país.

Además de las rebajas, los organizadores adelantaron que habrá ofertas especiales como 2x1, preventas, congelamiento de precios, segundo pasajero al 50% y beneficios adicionales (upgrades, excursiones o créditos de consumo).

Provincias participantes

En esta edición, se sumarán con promociones especiales Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas del sector como Europ Assistance, Hertz, Grupo 8 y Axa Asistencia al Viajero.

El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, subrayó que el Travel Sale “se consolidó como una de las acciones más relevantes del turismo argentino y una herramienta clave para estimular la demanda hacia los destinos nacionales”. En la misma línea, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, destacó la importancia de “adaptarse a los nuevos desafíos para lograr un turismo interno más competitivo”.

Cómo viajar con grandes descuentos. Foto: Freepik.

El Travel Sale llega en un escenario complejo: durante las últimas vacaciones de invierno se movilizaron 4,3 millones de personas por el país, un 10,9% menos que en 2024, según datos de la CAME. El gasto total fue de $1,5 billones, con un impacto económico real 11,2% inferior al del año pasado.

Recomendaciones para comprar seguro

Para aprovechar las ofertas online sin riesgos, los organizadores aconsejan: