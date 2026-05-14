Nuevo equema tarifario Foto: Foto generada con IA

El Gobierno y sus bloques aliados lograron dar un paso decisivo este miércoles 13 de mayo en la Cámara de Diputados y firmaron el dictamen de mayoría para reformar el régimen de Zonas Frías. De esta manera, La Libertad Avanza busca llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 20 de mayo, con el objetivo de aplicar un fuerte recorte en los subsidios energéticos.

La iniciativa propone una marcha atrás respecto a la ampliación realizada en 2021. Esto restringirá el beneficio geográfico y endureciendo los requisitos para acceder al descuento en la factura de gas.

El texto fue firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni. Foto: Verte TV

Zona Fría: ¿qué zonas mantendrían el beneficio?

De aprobarse la ley, el subsidio por Zona Fría quedará limitado exclusivamente a:

Patagonia

Malargüe (Mendoza).

La región de la Puna.

Las provincias que pierden la cobertura general de los subsidios al gas

El proyecto excluye a las jurisdicciones que habían sido incorporadas en la última reforma, afectando a millones de usuarios en:

Buenos Aires: 55 municipios

Córdoba: 13 municipios

Santa Fe: 8 municipios

San Luis: 8 municipios

San Juan, Mendoza (salvo Malargüe), Salta, La Pampa, La Rioja, Catamarca y Tucumán.

Hornalla de gas encendida. Foto: X/Grok.

Qué son los Subsidios Focalizados (SEF) que quiere impulsar el Gobierno

A partir de ahora, no bastará con vivir en una zona fría para recibir el descuento. El beneficio quedará reservado únicamente para quienes estén inscritos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esto incluye a:

Hogares con ingresos que no superen las tres Canastas Básicas Totales Familias con Certificado de Vivienda Familiar Veteranos de guerra que perciban pensión vitalicia

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la medida ante el Congreso. “Queremos que la gente que pueda pagar la energía, la pague. Los recursos son escasos y la forma justa es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”.

El proyecto también incluye una solución para la deuda histórica de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA. El Gobierno propone compensar los ingresos no percibidos durante el congelamiento tarifario con las deudas vigentes de las empresas, siempre y cuando estas renuncien a futuros reclamos judiciales contra el Estado Nacional. En última instancia, se espera que en la sesión del 20 de mayo también se debata la denominada Ley Hojarasca, que apunta a eliminar 70 normas consideradas obsoletas o que generan costos innecesarios al contribuyente.