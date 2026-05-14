El presidente celebró el dato de la inflación de abril 2026. Foto: REUTERS

Javier Milei utilizó sus redes sociales para festejar la desaceleración de la inflación tras haberse dado a conocer el dato de abril 2026. informado por el INDEC. Con un mensaje eufórico, el presidente argentino apuntó contra los sectores opositores y el contexto internacional para validar el rumbo de su programa económico.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, lanzó el jefe de Estado minutos después de conocerse las cifras oficiales. El INDEC publicó el informe a las 16 de este jueves 14 de mayo.

La inflación de abril fue de 2,6% y acumula 12,3% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril 2026 se ubicó en el 2,6%. Si bien el número marca una zona que todavía se considera elevada, representa un respiro fundamental para el Gobierno: se trata de la primera desaceleración tras diez meses consecutivos de aceleración teniendo en cuenta que el indicador venía subiendo sin pausa desde el 1,6% de junio de 2025.

Con este nuevo dato, el panorama estadístico del 2026 queda configurado de la siguiente manera:

Acumulado anual (primer cuatrimestre): 12,3%.

Interanual (últimos 12 meses): 32,6%.

IPC Núcleo: 2,3% (impulsado principalmente por los rubros de Alquileres y Restaurantes).

Inflación de abril en cada región. Foto: INDEC

A pesar del entusiasmo en la Casa Rosada por haber quebrado la tendencia alcista justo en el cuarto mes del año, los números todavía presentan un desafío de cara a las metas fiscales.

El acumulado del 12,3% en solo cuatro meses ya superó el total de inflación que el Gobierno había proyectado para todo el año en el Presupuesto 2026. Sin embargo, para el Gobierno, la prioridad actual es consolidar este “sendero decreciente” para estabilizar las expectativas del mercado y el consumo interno.