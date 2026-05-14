El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que su directorio ejecutivo se reunirá la semana que viene para formalizar la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Tras este encuentro, se destrabará un desembolso de US$1.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central.

La noticia fue adelantada este jueves 14 de mayo por la portavoz del organismo, Julie Kozack, quien destacó que el entendimiento técnico alcanzado a mediados de abril ya está listo para su aprobación final. “El directorio se reunirá la próxima semana. Tras la aprobación de la junta ejecutiva, se podrá realizar un desembolso de US$1.000 millones”, informó la funcionaria en conferencia de prensa.

Las metas y exigencias del FMI al Gobierno en 2026

El programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por un total de US$20.000 millones impone una hoja de ruta estricta para lo que resta del año:

Superávit fiscal: para finales de 2026, el país deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI .

Gasto público: se exige un “control del gasto riguroso y continuo”.

Reservas: Argentina tiene el compromiso de sumar al menos US$8.000 millones a sus reservas netas a lo largo de este año.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

Desde Estados Unidos, el organismo destacó que el plan económico del gobierno de Javier Milei sigue dando “resultados importantes”. Para el FMI, el Ejecutivo demostró un “compromiso fuerte e inquebrantable” con el ancla fiscal para combatir la inflación y restaurar la estabilidad macroeconómica.

Además, el organismo resaltó dos datos sociales y financieros clave: