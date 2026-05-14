Luz verde del FMI: el directorio aprobará la revisión del acuerdo con Argentina y llegarán US$1.000 millones
La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó que la junta ejecutiva se reunirá en los próximos días para sellar la segunda revisión del programa. El organismo destacó el compromiso fiscal del gobierno de Javier Milei, la recuperación de la confianza de los mercados y una mejora histórica en los índices de pobreza.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que su directorio ejecutivo se reunirá la semana que viene para formalizar la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Tras este encuentro, se destrabará un desembolso de US$1.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central.
La noticia fue adelantada este jueves 14 de mayo por la portavoz del organismo, Julie Kozack, quien destacó que el entendimiento técnico alcanzado a mediados de abril ya está listo para su aprobación final. “El directorio se reunirá la próxima semana. Tras la aprobación de la junta ejecutiva, se podrá realizar un desembolso de US$1.000 millones”, informó la funcionaria en conferencia de prensa.
Las metas y exigencias del FMI al Gobierno en 2026
El programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por un total de US$20.000 millones impone una hoja de ruta estricta para lo que resta del año:
- Superávit fiscal: para finales de 2026, el país deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI.
- Gasto público: se exige un “control del gasto riguroso y continuo”.
- Reservas: Argentina tiene el compromiso de sumar al menos US$8.000 millones a sus reservas netas a lo largo de este año.
Desde Estados Unidos, el organismo destacó que el plan económico del gobierno de Javier Milei sigue dando “resultados importantes”. Para el FMI, el Ejecutivo demostró un “compromiso fuerte e inquebrantable” con el ancla fiscal para combatir la inflación y restaurar la estabilidad macroeconómica.
Además, el organismo resaltó dos datos sociales y financieros clave:
- Pobreza en mínimos: el organismo señaló que Argentina experimentó una reducción importante en la tasa de pobreza, situándola por debajo del 30%, lo que representa el nivel más bajo en siete años.
- Mejora crediticia: resaltaron que la reciente suba en la calificación crediticia del país ayudó a reducir el riesgo país (diferenciales), apoyando un posible reingreso a los mercados internacionales de capital.