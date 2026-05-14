Te quedaste sin saldo en la SUBE: cuánto “te presta” en mayo 2026 y hasta cuándo alcanza
El “saldo de emergencia” de la SUBE rinde menos con los aumentos. Topes por transporte, tarifas clave y tips para no quedarte a pie.
Quedarte sin saldo en la SUBE justo antes de viajar es una escena demasiado común. Y en mayo de 2026, con nuevas subas en colectivos, subtes y trenes, ese “respiro” que te da la tarjeta cuando quedás en cero alcanza para cada vez menos.
La SUBE tiene un mecanismo conocido como saldo negativo (o saldo de emergencia): cuando tu crédito llega a $0, el sistema te permite pagar uno o más viajes dejando tu tarjeta “en rojo”. Ese monto se descuenta automáticamente en la próxima carga y distintos medios señalan que se aplica sin intereses ni penalidades, por lo que conviene usarlo como salvavidas y no como costumbre.
¿De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026?
El monto del saldo negativo no es igual para todos los transportes. En el esquema informado en la nota de referencia, los topes son:
- Hasta $1.200 para colectivos, subte y transporte fluvial.
- Hasta $650 para varias líneas de trenes (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte/Sur, Tren del Valle) y lanchas del Delta.
- Hasta $480 para la línea Urquiza.
Dato para tener en cuenta: otros medios publicaron topes de $1.400 para colectivos y subte en 2026. Si ves esa cifra en tu caso, puede deberse a actualizaciones o criterios por red/área.
Con tarifas más altas, ¿para cuántos viajes alcanza?
Acá está la clave: aunque el saldo negativo “sea el mismo”, la cantidad de viajes que paga depende del precio del boleto. Y mayo llegó con ajustes importantes: en CABA subieron colectivos y subte 5,4%, en Provincia los colectivos aumentaron 11,6%, y los trenes prevén +18% desde el 18 de mayo según el cronograma oficial.
Subte: el saldo de emergencia ya no cubre ni un viaje completo
Con SUBE registrada, el subte tiene una tarifa mínima de $1.490 (1 a 20 viajes/mes). Eso significa que un saldo negativo de $1.200 no llega para pagar un pasaje entero.
Además, el subte mantiene descuentos por uso frecuente (por ejemplo, baja a $1.192 entre 21 y 30 viajes).
Colectivo nacional: te da “un viaje y medio” (aprox.) en el tramo más corto
En líneas nacionales, el boleto mínimo (0–3 km) con SUBE registrada figura en $700. Con un saldo negativo de $1.200, en la práctica te cubre alrededor de 1,5 viajes si viajás en el tramo corto.
Trenes: el saldo negativo suele rendir más
En trenes, la Sección 1 con SUBE registrada está en $280. Con saldo negativo de $650, el margen puede cubrir más de dos pasajes mínimos.
Línea Urquiza: cubre un viaje mínimo y “parte” del segundo
Con tope de $480, el “rojo” te permite pagar un pasaje mínimo y te deja un resto para iniciar el siguiente (según la tarifa vigente).
Tarifas de referencia en mayo 2026
- Colectivos CABA (0–3 km): $753,74 con SUBE registrada (Tarifa Social: $339,18).
- Colectivos PBA (0–3 km): $968,57 con SUBE registrada (Tarifa Social: $435,85).
- Colectivos nacionales (0–3 km): $700 con SUBE registrada.
- Trenes Sección 1: $280 con SUBE registrada (en efectivo figura $900).
- Subte: $1.490 con SUBE registrada (sin registrar: $2.369,10).
Cómo evitar quedarte varado y gastar menos
- Registrá la SUBE: además de pagar menos en varios casos, te protege ante pérdida/robo y evita tarifas más altas “sin registrar”.
- No dependas del saldo negativo para viajes largos: con tarifas en alza, el margen se “consume” más rápido.
- Aprovechá Red SUBE si combinás transportes: hay descuentos automáticos en transbordos dentro de un tiempo determinado (por ejemplo, 50% en el segundo viaje y 75% desde el tercero, según lo publicado).
- Planificá recargas: algunos medios recuerdan que el saldo máximo que podés cargar puede llegar a $40.000, útil para anticiparte a subas.