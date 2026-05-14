Te quedaste sin saldo en la SUBE:

Viajar en transporte público con la SUBE Foto: enelsubte

Quedarte sin saldo en la SUBE justo antes de viajar es una escena demasiado común. Y en mayo de 2026, con nuevas subas en colectivos, subtes y trenes, ese “respiro” que te da la tarjeta cuando quedás en cero alcanza para cada vez menos.

La SUBE tiene un mecanismo conocido como saldo negativo (o saldo de emergencia): cuando tu crédito llega a $0, el sistema te permite pagar uno o más viajes dejando tu tarjeta “en rojo”. Ese monto se descuenta automáticamente en la próxima carga y distintos medios señalan que se aplica sin intereses ni penalidades, por lo que conviene usarlo como salvavidas y no como costumbre.

¿De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en mayo 2026?

El monto del saldo negativo no es igual para todos los transportes. En el esquema informado en la nota de referencia, los topes son:

Hasta $1.200 para colectivos , subte y transporte fluvial .

Hasta $650 para varias líneas de trenes (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte/Sur, Tren del Valle) y lanchas del Delta.

Hasta $480 para la línea Urquiza.

Dato para tener en cuenta: otros medios publicaron topes de $1.400 para colectivos y subte en 2026. Si ves esa cifra en tu caso, puede deberse a actualizaciones o criterios por red/área.

Con tarifas más altas, ¿para cuántos viajes alcanza?

Acá está la clave: aunque el saldo negativo “sea el mismo”, la cantidad de viajes que paga depende del precio del boleto. Y mayo llegó con ajustes importantes: en CABA subieron colectivos y subte 5,4%, en Provincia los colectivos aumentaron 11,6%, y los trenes prevén +18% desde el 18 de mayo según el cronograma oficial.

Subte: el saldo de emergencia ya no cubre ni un viaje completo

Con SUBE registrada, el subte tiene una tarifa mínima de $1.490 (1 a 20 viajes/mes). Eso significa que un saldo negativo de $1.200 no llega para pagar un pasaje entero.

Las billeteras virtuales permiten pagar tus viajes en transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

Además, el subte mantiene descuentos por uso frecuente (por ejemplo, baja a $1.192 entre 21 y 30 viajes).

Colectivo nacional: te da “un viaje y medio” (aprox.) en el tramo más corto

En líneas nacionales, el boleto mínimo (0–3 km) con SUBE registrada figura en $700. Con un saldo negativo de $1.200, en la práctica te cubre alrededor de 1,5 viajes si viajás en el tramo corto.

Trenes: el saldo negativo suele rendir más

En trenes, la Sección 1 con SUBE registrada está en $280. Con saldo negativo de $650, el margen puede cubrir más de dos pasajes mínimos.

Línea Urquiza: cubre un viaje mínimo y “parte” del segundo

Con tope de $480, el “rojo” te permite pagar un pasaje mínimo y te deja un resto para iniciar el siguiente (según la tarifa vigente).

Tarifas de referencia en mayo 2026

Colectivos CABA (0–3 km): $753,74 con SUBE registrada (Tarifa Social: $339,18).

Colectivos PBA (0–3 km): $968,57 con SUBE registrada (Tarifa Social: $435,85).

Colectivos nacionales (0–3 km): $700 con SUBE registrada.

Trenes Sección 1: $280 con SUBE registrada (en efectivo figura $900).

Subte: $1.490 con SUBE registrada (sin registrar: $2.369,10).

Colectivos en el AMBA Foto: NA

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