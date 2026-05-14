AYSA. Foto: NA

Luis Caputo confirmó que este viernes 15 de mayo se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida representará un paso fundamental en el plan de privatizaciones del Gobierno contemplado en la Ley Bases y apuntará a transferir el 90% de las acciones de la compañía al sector privado.

“¡Importante! Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, escribió el ministro de Economía en su cuenta oficial de Twitter. El esquema diseñado por el Gobierno establece condiciones específicas para la futura operación de la mayor prestadora de agua y cloacas del país:

Plazo: la concesión será por 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 10 años adicionales.

Alcance: el servicio cubre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, incluyendo distritos populosos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Tigre y San Martín.

Propiedad: el 90% del paquete accionario pasará a manos privadas, mientras que el 10% restante seguirá bajo control de los trabajadores.

Según Caputo, la llegada de un operador con capacidad técnica y financiera permitirá ampliar la red y mejorar la calidad del servicio. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, afirmó el ministro.

Desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas señalaron que la meta es lograr una “transformación profunda que garantice sustentabilidad, eficiencia y transparencia en el servicio”. En términos financieros, la Casa Rosada estima que la venta de AySA podría generar ingresos cercanos a los US$ 500 millones.

Javier Milei y Luis Caputo. Foto: Oficina de Presidencia

El cronograma de las privatizaciones que prepara el Gobierno

AySA es una de las ocho compañías estatales sujetas a privatización total o parcial según la Ley Bases. La lista se completa con:

Corredores Viales

Enarsa

Intercargo.

Belgrano Cargas

Trenes Argentinos (SOFSE).

Nucleoeléctrica

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El Gobierno busca acelerar estos procesos administrativos con la meta de recaudar unos US$ 2.000 millones antes de que finalice el 2026. Mientras se desarrolla la licitación, el texto oficial aclara que se deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de agua y saneamiento durante el período de transición.