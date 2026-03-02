Desde transporte y alquileres hasta prepagas y colegios:

Aumento de luz, gas, transporte y prepagas.

Este mes llega con varios aumentos confirmados. Aquellos son alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y la cuota de los colegios. Con precios diferenciales para capital y provincia en transporte.

Además, estos incrementos no solo impactarán en los gastos mensuales básicos, sino que también tendrán un efecto indirecto en el consumo general y en la planificación financiera de los hogares. Frente a este escenario, muchas familias deberán reorganizar prioridades, revisar contratos y evaluar alternativas para sostener su presupuesto en un contexto de presión sostenida sobre el costo de vida.

Qué aumentos se vienen en el mes de marzo

Las prepagas aumentarán entre un 2,9% y un 3,2% en sus cuotas, y también aplicará a los copagos. Los detalles pueden consultarse en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se ven las tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Los incrementos confirmados son:

Accord Salud: 2,9%

Swiss Medical: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%

Medifé: 2,9%

Omint: 2,9%

Avalian: 3,2%

OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan

Aumento de las prepagas.

Por su parte, los alquileres que aún se rigen bajo la derogada ley aumentarán en un 33,80%, y el índice de contratos de locación (ICL) refleja que en febrero la suba fue del 34,6%.

En otro orden, las cuotas de los colegios privados subvencionados estatalmente subirán a un 6% en marzo en CABA. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, los gremios esperan acordar en los próximos días una suma similar a la porteña.

Aumentos en transporte en provincia

Los colectivos 200 en adelante de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 4,9%:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;

Tramo de 3 a 6 km : de $763,28 a $800;

Tramo de 6 a 12 km : de $822 a $862,27;

Viajes de 12 a 27 km: $924.

En el AMBA el aumento se registrará a partir del 16 de marzo en 104 líneas:

0-3 km : $700 | sin SUBE registrada: $1113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

12-27 km : $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

Aumentos del transporte en CABA

Colectivos

En las 31 líneas de CABA, el aumento será de un 5,1% y para SUBE registrada los montos quedarán en:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.

Recorrido de 3 a 6 km : $759,22.

Recorrido de 6 a 12 km : $817,72.

Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje subió 3,25% y pasó de $1320 a $1363 en marzo. Mientras que el boleto sin sube registrada será de $1466,52.

Aumento del subte. Foto: Archivo

Peajes en CABA

Motocicletas : $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).

Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

Aumentos en la luz y el agua en la Provincia

Desde el 1° de marzo, la Provincia de Buenos Aires aplicará un nuevo aumento en la tarifa de luz para los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las cooperativas eléctricas.

Usuarios sin subsidio: suba del 17%. Una factura promedio pasará de $46.100 a unos $52.000.

Usuarios con subsidio: aumento del 12%. Una boleta de $28.500 subirá a cerca de $33.300.

La tarifa de AYSA vuelve a aumentar. Foto: NA.

Según el Ministerio de Infraestructura bonaerense, el aumento se debe a la actualización del precio mayorista de la energía, cambios en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el nuevo esquema de subsidios.

En cuanto al agua, AySA aplicará en marzo el tercer tramo de su actualización tarifaria, con un tope del 4% mensual. La factura promedio subirá alrededor de $27.975. El ajuste fue autorizado por el ERAS y se calcula mediante una fórmula que combina salarios e índices de inflación.