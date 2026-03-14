Tarjeta de crédito Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires anunció una medida que impacta de lleno en millones de usuarios de tarjetas de crédito: la eliminación del Impuesto de Sellos del 1,2% aplicado sobre los saldos financiados. Esta decisión modifica el costo real de financiar consumos cuando se paga solo el mínimo, aliviando una de las cargas más cuestionadas por los usuarios en los últimos años.

La quita del impuesto, implementada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), ya está completamente vigente y se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales. Esto significa que cualquier persona que abone el mínimo y financie el resto verá reflejado un costo menor en sus próximos resúmenes.

¿Qué cambia para quienes pagan el mínimo?

Hasta ahora, al financiar el saldo de una tarjeta, el usuario no solo afrontaba los altos costos del crédito sino también un adicional del 1,2% correspondiente al Impuesto de Sellos, que se sumaba directamente sobre el monto refinanciado. Ese tributo encarecía aún más el pago en cuotas involuntario que realizan quienes no pueden cancelar el resumen completo.

Con la nueva normativa, ese recargo desaparece. Si una persona financiaba, por ejemplo, $100.000 de su resumen, antes se aplicaban $1.200 extra solo por este impuesto. Ahora, ese monto se elimina y el usuario paga únicamente los intereses propios del financiamiento.

El impacto se verá “directamente en las próximas liquidaciones”, según confirmaron fuentes oficiales, ya que el cambio rige para todo consumo realizado dentro de la Ciudad de Buenos Aires y para todas las tarjetas, sin importar el banco o la entidad emisora.

Las tarjetas de crédito pueden ser suspendidas. Foto: Freepik.

¿Por qué se elimina el impuesto ahora?

La medida fue aprobada previamente por la Legislatura porteña, con el respaldo de distintos bloques, en un contexto en el que crece el uso del financiamiento como herramienta para sostener gastos corrientes ante la caída del poder adquisitivo.

Según el Gobierno de la Ciudad, esta decisión forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a “generar alivio fiscal” y reducir costos financieros en un momento en el que cada punto porcentual cuenta para los hogares.

También se suma a otras medidas recientes, como la exención del 100% del Impuesto de Sellos en la compra de una vivienda única y familiar, cuyo valor máximo fue actualizado este año a $226.100.000.

¿A quiénes beneficia más?

La eliminación del tributo tiene un impacto particularmente positivo para:

Personas que pagan el saldo mínimo del resumen.

Usuarios que recurren al financiamiento para cubrir gastos básicos.

Personas que diferencian parte de su deuda mes a mes.

Titulares de tarjetas de todos los bancos operativos en CABA.

En todos estos casos, el costo final del resumen será más bajo que antes, ya que desaparece un componente que se sumaba automáticamente al total.

Las tarjetas de crédito y débito pueden ser bloqueadas por ARCA si registra algo indebido. Foto: Freepik.

¿Significa que financiar con tarjeta será barato?

No. El financiamiento con tarjeta en Argentina sigue siendo costoso debido a las altas tasas de interés, pero esta medida reduce parte de esa carga. En un escenario económico complejo, donde muchas familias ya no logran pagar el resumen completo, la eliminación del 1,2% representa un alivio concreto y automático.

La Ciudad de Buenos Aires decidió eliminar el Impuesto de Sellos del 1,2% aplicado al financiamiento de tarjetas de crédito, lo que reduce el costo total para quienes pagan el mínimo. La medida rige automáticamente, no requiere trámites y beneficia a todo usuario que financie consumos dentro de CABA.

En un contexto en el que financiarse se volvió la única opción para muchos hogares, cualquier reducción en los costos es bienvenida. Y, en este caso, se trata de un ahorro que vas a ver directamente en tu próximo resumen.