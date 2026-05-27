Teatro Colón Foto: GCBA

Los jubilados y pensionados que viven en la Ciudad de Buenos Aires cuentan con una herramienta para acercarse al teatro sin que el precio sea un impedimento. Se trata del Pase Cultural para Adultos Mayores, un programa oficial que habilita el acceso a entradas gratuitas, promociones y descuentos de hasta el 50% en salas porteñas.

La iniciativa está dirigida a personas de 60 años o más y funciona mediante una tarjeta denominada Tarjeta Pase, que incluye un saldo destinado exclusivamente a consumos culturales. Ese crédito puede utilizarse en distintos espacios adheridos, tanto presenciales como online.

Además del saldo, el programa incorpora beneficios adicionales que se mantienen incluso cuando el crédito se agota. Entre ellos se destacan las promociones 2x1, las rebajas directas en boletería y la posibilidad de acceder a determinadas actividades sin costo.

La avenida de los teatros y pizza Foto: Foto generada con IA

En el ámbito teatral, la propuesta tiene una amplia red de salas que ofrecen beneficios concretos.

Beneficios en teatros porteños para jubilados

En el circuito independiente, El Popular brinda un 30% de descuento en entradas adquiridas por Alternativa Teatral, mientras Teatrarte ofrece un sistema de 2x1, tanto online como en boletería.

Otra opción es Proyecto Garland, donde los titulares del Pase pueden acceder a un 25% de descuento sobre el precio general, ampliando así la oferta cultural disponible en distintos barrios de la Ciudad.

En el circuito oficial, dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires, los beneficios son aún más marcados. El Teatro Presidente Alvear, el Teatro San Martín, el Regio, el Sarmiento y el Teatro de la Ribera aplican descuentos del 50% para quienes presentan la tarjeta.

Teatro San Martín Foto: Turismo Buenos Aires

En el caso del Teatro San Martín, la promoción también alcanza a las visitas guiadas y a funciones en salas emblemáticas como la Casacuberta y la Cunill Cabanellas, lo que amplía el acceso a experiencias culturales más allá de las obras en cartel.

Otra vía para aprovechar el programa es la plataforma Alternativa Teatral, que permite pagar entradas directamente con el saldo del Pase Cultural, facilitando la compra sin necesidad de acudir a la boletería.

Cómo tramitar el Pase Cultural paso a paso

El acceso al programa es sencillo y puede gestionarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno porteño. Allí, el usuario debe ingresar con su cuenta, completar los datos personales y adjuntar la documentación requerida.

Para quienes prefieren la modalidad presencial, la inscripción también se realiza en la sede ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a jueves entre las 10 y las 15. El proceso es guiado y no requiere conocimientos previos.

Requisitos para acceder al programa

Para obtener el Pase Cultural es necesario cumplir con algunas condiciones básicas: ser jubilado o pensionado, tener 60 años o más, percibir un ingreso mensual que no supere los $600.000 (sin contar el aguinaldo) y acreditar residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

La mejor opción para que los jubilados puedan ir al teatro Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con estos requisitos, el programa apunta a ampliar el acceso a la cultura y fomentar la participación en actividades artísticas. En un contexto donde el costo de los espectáculos suele ser una barrera, el Pase Cultural se posiciona como una herramienta concreta para sostener el vínculo de los adultos mayores con el teatro porteño.

Cómo tramitar el Pase Cultural y requisitos

Ingresar a Trámites a Distancia (TAD) con usuario de la Ciudad

Completar datos y subir documentación requerida.

Enviar la solicitud y aguardar la aprobación.

Requisitos: