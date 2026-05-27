Este pueblo conserva la esencia de la vida rural bonaerense y se vuelve una escapada ideal cerca de CABA. Foto: Wikipedia

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Villars se consolida como una escapada accesible y tranquila, con un fuerte atractivo para jubilados y familias que buscan desconectar. El regreso del tren y un pasaje que ronda los 500 pesos potenciaron a este pequeño pueblo del partido de General Las Heras como un destino que mezcla historia, gastronomía y aire de campo.

La localidad mantiene un perfil bajo, lejos del turismo masivo, pero con cada vez más visitantes que llegan atraídos por su identidad ferroviaria. Calles arboladas, construcciones antiguas y bares de otra época construyen una postal que remite a la vida rural bonaerense de principios del siglo XX.

Dónde queda Villars y cómo llegar en tren desde CABA

Villars está ubicado a unos 98 kilómetros del Obelisco, dentro del partido de General Las Heras. Se puede acceder tanto en auto como en transporte público, pero el tren se convirtió en la alternativa más elegida en los últimos años.

La línea Belgrano Sur conecta Constitución con la estación Villars, permitiendo llegar sin combinaciones complejas. Además, el recorrido ofrece un viaje pausado que acompaña la experiencia rural desde el inicio.

Cuánto cuesta el pasaje en tren hacia Villars y qué horarios tiene

El costo del boleto es uno de los principales atractivos: viajar hasta Villars cuesta menos de 500 pesos dependiendo de la distancia recorrida y de cómo pagues, lo que lo presenta como una alternativa económicamente seductora con un paisaje encantador que se antepone frente a otros destinos turísticos cercanos.

Por ejemplo, Con Tarjeta SUBE Registrada la 1ra Sección cuesta $330, la 2da Sección $429 y la 3ra Sección (tramo más largo) $528

Los servicios tienen frecuencias limitadas, por lo que se recomienda chequear horarios actualizados antes de viajar. Aun así, la conectividad mejorada desde 2022 revitalizó la llegada de visitantes y el movimiento local.

Cuál es la fascinante historia de Villars, el pueblo ferroviario que sobrevivió al olvido

El origen del pueblo está directamente ligado al ferrocarril, con la inauguración de la estación en 1908. Durante décadas, fue un nodo clave de transporte y actividad económica, con talleres y depósitos que impulsaban la vida del lugar.

El cierre de ramales en los años 90 golpeó fuerte a la comunidad, que perdió habitantes y dinamismo. Sin embargo, la vuelta del tren marcó un quiebre: Villars volvió a seducir con nuevas propuestas turísticas y culturales.

Entre tradiciones, memoria y gastronomía de campo. Foto: Instagram @villarscultural

Hoy, la antigua estación funciona como biblioteca y museo, donde se preservan documentos y fotografías que reconstruyen la historia ferroviaria local. Es uno de los puntos más visitados por quienes llegan.

Por qué Villars es el destino perfecto para una escapada de fin de semana para jubilados y familias

Además de su valor histórico, Villars ofrece experiencias simples pero atractivas: caminatas por el Monte Vinelli, visitas al club local, recorridos por la plaza y largas sobremesas en los bodegones.

Los bares históricos son parte central del circuito. Lugares como Bar Manolo (Lo de Forte), El Encuentro o Lo de Lala mantienen recetas tradicionales, con pastas caseras, carnes y empanadas que remiten a la cocina de campo.

Estos espacios funcionan como verdaderos centros sociales, donde vecinos y visitantes comparten historias y mantienen viva la memoria del pueblo.

El tamaño de Villars, con poco más de mil habitantes, permite un ritmo distinto: sin apuros, sin multitudes y con costos accesibles. Esa combinación lo posiciona como un destino ideal para escapadas cortas, especialmente para quienes priorizan tranquilidad, cercanía y autenticidad.