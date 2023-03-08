Lourdes de Bandana reveló su problema de adicciones: “Les prometo que me voy a curar”

La cantante publicó la foto de una multa por conducir con alcohol en sangre o bajo estupefacientes. “Perdón a todos los que me ayudaron", aseguró.

Lourdes Fernández. Foto: NA.

Lourdes Fernández.

Lourdes Fernández, una de las cantantes de Bandana, publicó en sus redes sociales una multa por manejar su auto con el nivel de alcohol en sangre superior a lo permitido o bajo los efectos de estupefacientes.

La artista escribió un texto como método de descargo acerca de sus adicciones. “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente”, expresó Lourdes dirigiéndose a sus familiares, amigos y fanáticos.

“Les prometo que voy a curarme”, aseguró Lourdes. La artista confesó su recaída a las adicciones.

Posteo de Lourdes de Bandana sobre sus adicciones. Foto: NA.

Al reconocer su enfermedad, la cantante de una de las bandas femeninas más destacadas del país prometió comenzar un curso de la Gerencia de Educación y Convivencia Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.