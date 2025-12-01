Lissa Vera rompió el silencio tras los rumores sobre su salida de Bandana: qué dijo

La artista aclaró el tema a través de su cuenta de Instagram y habló sobre las versiones de que abandonaría el grupo tras el reencuentro por sus 25 años.

Bandana. Foto: Instagram/lissavera

Tras los intensos rumores de su salida de las Bandana, Lissa Vera rompió el silencio a través de historias de Instagram. Luego de que sus compañeras del grupo dieran a entender que no estaba muy claro si seguiría siendo parte de las Bandana en 2026, la cantante aclaró las versiones.

“A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo. Estoy en negociaciones que siguen en pie”, remarcó a través de sus redes sociales.

Lissa Vera rompió el silencio. Foto: Instagram/lissavera

“Puro quilombo”: Virginia da Cunha habló sobre la fuerte interna en las Bandana tras el show de regreso

Semanas atrás las Bandana volvieron al escenario luego de 11 años sin tocar juntas. Después del show, que se dio en el marco de una fiesta en un boliche de la Costanera, Virginia da Cunha, una de ellas, habló sobre la presentación y fue autocrítica.

“No fue el show oficial, no fue el formato a la altura de lo que sería un homenaje a los 25 años, eso está claro. Pero fue un reencuentro sobre el escenario que superó muchísimos obstáculos, opiniones, contradicciones, historias de vida no sanadas, cosas no dichas, puro quilombo que ni yo termino de entender”, expresó la cantante en un posteo de Instagram donde también adjuntó un hilo de fotos del show, haciendo referencia a la interna con Lissa Vera.

Por otro lado, la Bandana agregó: “Lo que sí entiendo es que la magia sigue viva, que fueron 25 minutos de puro disfrute y lo vivimos como una verdadera fiesta. Que nuestro público es el mejor del mundo. El lugar colapsaba de amor y euforia. Por eso volvimos y por eso volveremos”.

Regreso de las Bandana. Foto: Instagram/virginiadacunha

“Apenas se vuelvan a alinear los planetas, saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos. Gracias Tommy Muñoz y equipo por todo el aguante. Gracias Lucas Mata por tu arte y amor para vestirnos, por esas botas con las que me baile todo. Gracias Luca Salvo y Sebastián Camargo por dejarme hermosa una y otra vez. A mi familia mendocina que estuvo presente, a mis amigas de la City que amo. Hoy me quedo con ese abrazo que fue real. La vida es un carnaval y las penas se van cantando”, agregó Virginia da Cunha, y enfatizó en que el próximo año buscan llevar el show a otro nivel.