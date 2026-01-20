Lourdes Fernández, Bandana. Foto: Instagram.

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, reapareció públicamente en el programa LAM y habló sobre el episodio de violencia que vivió con su expareja, Leandro García Gómez.

Si bien reveló detalles, también tenía restricciones judiciales que le impiden contar mayor información sobre los hechos. “En ese momento yo estaba con fiebre. Me levanté y vi todo el caos”, contó en diálogo con Ángel de Brito. Sin poder revelar con mayor profundidad, hizo referencia a la gravedad de la situación en la que se encontraba: “No puedo hablar mucho más, pero fue más que claro”.

Por otro lado, el conductor le preguntó sobre cómo procesó todo lo que sucedió y la cantante reveló que tardó en comprender lo que estaba pasando: “Te vas dando cuenta con el tiempo. Es un proceso muy complejo”, reveló, haciendo referencia a lo difícil que es comprender una situación como violencia de género.

La importancia de su familia y amigos

Por otro lado, Lowrdez remarcó la importancia del acompañamiento de su mamá y de su amiga Lissa Vera, además de otros familiares cercanos. “Realmente son muchas personas”, dijo y reconoció que, si bien al principio no comprendía algunas actitudes de su entorno, con el tiempo logró entender que era por afecto hacia ella. “No era la forma como yo lo hubiese hecho si hubiese sido su amiga. Pero a la vez entendí que lo hicieron por amor”, explicó.

“No te das cuenta porque estás enfermo, yo me enfermé”, dijo Lourdes sobre la forma en que la violencia comienza a instalarse en una relación. “Todo se empieza a cerrar, el círculo se empieza a cerrar. Tu trabajo también empezás a dejarlo y comenzás a tener dependencia económica”, contó.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

Luego, recordó una frase de su entorno: “La prefiero enojada a muerta”. “No le mentía a mi entorno, pero ocultaba cosas porque me sentía parte. Me daba mucha culpa… No me siento víctima, me siento parte”, explicó la exintegrante de Bandana.

Por último, contó cuál es el camino que encontró para empezar a sanar e incluyó terapia tanto psicológica como psiquiátrica y deportes como yoga, además del apoyo de sus fanáticos: “El amor de la gente”, remarcó.