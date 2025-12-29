“Esto la iba a derrumbar”: preocupación por una recaída de salud de Lowrdez Fernández tras la muerte de una amiga cercana
La ex Bandana volvió a encender las alarmas por algunos videos que compartió en su Instagram, donde apareció llorando desconsoladamente y con dificultad para expresarse. Qué dijo la madre.
Tras poco más de dos meses desde la detención de su expareja, imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, el círculo cercano de Lowrdez Fernández volvió a prender las alarmas por su salud.
A través de sus historias de Instagram, la ex Bandana se mostró afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli, artista y guitarrista, y los videos publicados prendieron las alertas.
En ese sentido, su madre, Mabel, contó que la muerte de su amiga la afectó mucho emocionalmente. Por su parte, en el programa Lape Club Social, trataron el tema y analizaron las historias que la cantante compartió durante el fin de semana.
Qué sucedió con Lowrdez este fin de semana
“Falleció una amiga muy cercana de Lowrdez. A partir de eso, ella subió algunas historias y preocupa la forma en la que se la ve”, detalló la periodista Paula Varela.
En las imágenes, Lowrdez aparece completamente quebrada, llorando desconsoladamente y con dificultad para expresarse. Entre sollozos, apenas logra decir: “Era amiga nuestra”.
Ante la repercusión de los videos, la producción del programa habló en vivo con Mabel, la mamá de la artista, y contó sobre la crisis emocional que enfrenta su hija y de la posibilidad de una recaída. “Tiene mucha angustia y necesita otro tipo de tratamiento. Las recaídas son intermitentes, por eso no siempre se pueden anticipar”, explicó.
Sin embargo, Mabel también remarcó que Lowrdez había mostrado fortaleza en su última aparición pública: “En el show de Bandana estuvo impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras y con el público”.
Sobre el impacto que tuvo el fallecimiento de Ariana Falcó Aureli, la madre fue contundente: “El domingo fue el velatorio. Yo le dije a las amigas que esto la iba a derrumbar y así fue”.