“Esto la iba a derrumbar”: preocupación por una recaída de salud de Lowrdez Fernández tras la muerte de una amiga cercana

La ex Bandana volvió a encender las alarmas por algunos videos que compartió en su Instagram, donde apareció llorando desconsoladamente y con dificultad para expresarse. Qué dijo la madre.

Lourdes Fernández. Foto: NA.

Tras poco más de dos meses desde la detención de su expareja, imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, el círculo cercano de Lowrdez Fernández volvió a prender las alarmas por su salud.

A través de sus historias de Instagram, la ex Bandana se mostró afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli, artista y guitarrista, y los videos publicados prendieron las alertas.

Lourdes de Bandana. Foto: Instagram @lowrdez

En ese sentido, su madre, Mabel, contó que la muerte de su amiga la afectó mucho emocionalmente. Por su parte, en el programa Lape Club Social, trataron el tema y analizaron las historias que la cantante compartió durante el fin de semana.

Qué sucedió con Lowrdez este fin de semana

“Falleció una amiga muy cercana de Lowrdez. A partir de eso, ella subió algunas historias y preocupa la forma en la que se la ve”, detalló la periodista Paula Varela.

En las imágenes, Lowrdez aparece completamente quebrada, llorando desconsoladamente y con dificultad para expresarse. Entre sollozos, apenas logra decir: “Era amiga nuestra”.

Ante la repercusión de los videos, la producción del programa habló en vivo con Mabel, la mamá de la artista, y contó sobre la crisis emocional que enfrenta su hija y de la posibilidad de una recaída. “Tiene mucha angustia y necesita otro tipo de tratamiento. Las recaídas son intermitentes, por eso no siempre se pueden anticipar”, explicó.

El desgarrador video de Lowrdez que preocupó a su entorno.

Sin embargo, Mabel también remarcó que Lowrdez había mostrado fortaleza en su última aparición pública: “En el show de Bandana estuvo impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras y con el público”.

Sobre el impacto que tuvo el fallecimiento de Ariana Falcó Aureli, la madre fue contundente: “El domingo fue el velatorio. Yo le dije a las amigas que esto la iba a derrumbar y así fue”.