“Puro quilombo”: Virginia da Cunha habló sobre la fuerte interna en las Bandana tras el show de regreso

El grupo volvió luego de 11 años sin tocar juntas, pero el espectáculo no fue lo esperado. Qué dijo una de las integrantes de la banda.

Regreso de las Bandana. Foto: Instagram/virginiadacunha

El pasado domingo las Bandana volvieron al escenario luego de 11 años sin tocar juntas. Después del show, que se dio en el marco de una fiesta en un boliche de la Costanera, Virginia da Cunha, una de ellas, habló sobre la presentación y fue autocrítica.

“No fue el show oficial, no fue el formato a la altura de lo que sería un homenaje a los 25 años, eso está claro. Pero fue un reencuentro sobre el escenario que superó muchísimos obstáculos, opiniones, contradicciones, historias de vida no sanadas, cosas no dichas, puro quilombo que ni yo termino de entender”, expresó la cantante en un posteo de Instagram donde también adjuntó un hilo de fotos del show, haciendo referencia a la interna con Lissa Vera.

Regreso de las Bandana. Foto: Instagram/virginiadacunha

Por otro lado, la Bandana agregó: “Lo que sí entiendo es que la magia sigue viva, que fueron 25 minutos de puro disfrute y lo vivimos como una verdadera fiesta. Que nuestro público es el mejor del mundo. El lugar colapsaba de amor y euforia. Por eso volvimos y por eso volveremos”.

“Apenas se vuelvan a alinear los planetas, saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos. Gracias Tommy Muñoz y equipo por todo el aguante. Gracias Lucas Mata por tu arte y amor para vestirnos, por esas botas con las que me baile todo. Gracias Luca Salvo y Sebastián Camargo por dejarme hermosa una y otra vez. A mi familia mendocina que estuvo presente, a mis amigas de la City que amo. Hoy me quedo con ese abrazo que fue real. La vida es un carnaval y las penas se van cantando”, agregó Virginia da Cunha, y enfatizó en que el próximo año buscan llevar el show a otro nivel.

Regreso de las Bandana. Foto: Instagram/virginiadacunha

Tres reencuentros clave de Bandana

Desde su separación, Bandana ha protagonizado al menos tres momentos clave de reencuentro:

2004 – La despedida oficial: su último disco en vivo, Hasta siempre, fue registrado en el Teatro Gran Rex y fue el cierre de una exitosa era.

2016 – “Bandana, la vuelta”: tras doce años de espera de sus fanáticos más fieles, Lissa, Lourdes, Valeria y Virginia volvieron a los escenarios con un álbum que reversiona sus clásicos, aunque sin Ivonne Guzmán, quien decidió no sumarse.

2025 – El reencuentro por los 25 años: el más reciente anuncio confirmó su regreso para una fecha sorpresa en noviembre. Nuevamente, sin Ivonne Guzmán, quien triunfa como vocalista de La Delio Valdez y dejó en claro en reiteradas ocasiones que su vínculo con Bandana ya estaba cerrado.

Aunque Ivonne fue parte de su historia original, su ausencia en los encuentros recientes fue más que notable. Según distintos medios, ella fue quien decidió continuar por su propio camino, con otros proyectos ajenos a Bandana.