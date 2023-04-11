Lourdes de Bandana preocupó a sus fans: acusó a su hermana de violencia física y mostró los golpes

La artista publicó un video contando el difícil momento por el que está transitando. Por su parte, Ana Fernández se defendió de las acusaciones.

Lourdes, excantante de Bandana. Foto: captura.

La excantante de Bandana, Lourdes Fernández , causó preocupación en las redes sociales por unos videos que publicó en su perfil de Instagram. "Volví al maltrato, nada es casualidad", dijo ella, y acto seguido acusó gravemente a su hermana, quien después se defendió.

En noviembre del pasado año, la cantante fue a la Justicia y denunció a su expareja por violencia de género y dijo que él la "denigraba como mujer“. Ahora, volvió a compartir con sus fanáticos el duro momento que está viviendo y, entre lágrimas, dijo: ”Soy alcohólica“.

El video que publicó Lourdes y después borro. Video: Instagram.

“Esto es lo que me hace mi gente”, contó Lourdes mientras hacía un video y mostraba que estaba lastimada. Lo más impactante de la publicación, es que la cantante etiquetó a su hermana, Anita Fernández, y la acusó de ser quien la golpeó.

En esa misma grabación, la artista lanzó que su familia dice que la “está cuidando”. "Soy alcohólica y sufriente, entonces cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor", agregó en un notable estado de confusión y tristeza.

Lourdes acusó a su hermana de violencia. Foto: Instagram.

La respuesta de la hermana de Lourdes

“No le pegué a Lourdes”, dijo Ana en su perfil de Instagram, luego de recibir cientos de mensajes por la publicación que había subido Lourdes. “Ella está mal, como lo pueden ver... uno trata de ayudarla, pero no puede estar en todo", añadió.

Sobre la salud de la cantante, contó: “La estamos tratando de ayudar como familia, hablaremos con sus terapeutas“.

La defensa de la hermana de Lourdes. Foto: Instagram.

“Todos la queremos ver bien y eso es lo más importante. Me explotó este lunes, terrible”, dijo la hermana de la ex Bandana en un video donde también escribió unas palabras pidiendo paz: “Dios, dame una buena”.