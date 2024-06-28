Impactante revelación sobre la separación de Bandana: “Se tenía que decir y se dijo”

Lowrdez, una de sus integrantes, se encuentra desarrollando su carrera como solista. Su más reciente tema musical fue uno que compuso para Juliana "Furia" Scaglione.

Bandana, grupo musical. Foto: NA

La cantante Lowrdez visitó el programa “Noche al Dente” y habló, entre otras cosas, del éxito que vivió años atrás cuando integró el popular grupo musical Bandana, surgido de un reality show musical.

“Fui a Bandana para no ir a laburar”, se sinceró la cantante, quien por ese entonces trabajaba por las noches para una marca de energizantes. “Fue supermercado o casting y elegí el casting. Fui solita y quedé, no sé cómo porque mi casting de baile fue vergonzoso”, dijo.

Lowrdez con Fer Dente

Por qué se separó el grupo

El conductor del programa, Fernando Dente, quiso saber por qué decidieron separarse en pleno auge de su carrera y ella reveló que no se llevaban bien: “Nos odiábamos, igual que ahora, se tenía que decir y se dijo”.

“Hacíamos terapia juntas las cinco, fue algo muy inteligente, estábamos en el auge de la composición y, por respeto a la gente, nos separamos. No es cambiar de trabajo, es cambiar de ambiente”, explicó la cantante.

Lowrdez, cantante. Foto: NA

Lowrdez, cantante. Foto: NA

Lowrdez se encuentra desarrollando su carrera como solista. Su más reciente tema musical fue uno que compuso para Juliana “Furia” Scaglione.

“Me enteré que Juliana ‘Furia’ Scaglione está pasando por un momento difícil y la mejor manera que tengo de apoyarla ahora es con esta canción. ¡Estamos con vos corazón!“, le dedicó la artista.

Lowrdez la calificó como “una mujer empoderada que no le debe a nadie nada, ella se enfada se encabrona, no calla, no perdona, la injusticia le hace mal. Furia, ella es la furia, ella se llama Furia”.