“Estoy con terapia”: Lowrdez Fernández rompió el silencio y habló de su expareja y de su relación con Lissa Vera

La cantante llevaba semanas desaparecida, su mamá denunció a la expareja y el caso siguió en un escándalo que no dejó de crecer. Qué dijo la integrante de Bandana.

Lowrdez Bandana. Foto: Instagram.

Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, rompió el silencio y habló del escándalo que la vinculó con su expareja, Leandro García Gómez, y la situación interna de la banda

En entrevista con Tarde o temprano, la artista se quebró varias veces al contar lo ocurrido y explicó cómo está atravesando este proceso: “Estoy realmente contenida por mis compañeras, mi familia, mis amigos y por ustedes. También estoy con terapia, creciendo y aprendiendo”.

Por otro lado, Lourdes Fernández reconoció que por mucho tiempo no lograba dimensionar lo que estaba viviendo. “Uno piensa que está rodeado de buenas personas y no”, reflexionó. “Aprendí que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar”, agregó.

Por la cautelar vigente, la cantante no puede profundizar sobre el proceso judicial, pero dejó en claro cómo vivió los primeros días: “En un principio me sentía muy culpable, muy boba por haberlo expuesto. Hoy no siento que sea así”.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana. Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Qué dijo sobre su relación con Lissa Vera

Uno de los momentos más tensos de la nota llegó cuando Lourdes habló de Lissa Vera, quien había hecho una denuncia contra su ex Leandro García Gómez, tras conocerse la denuncia por su desaparición.

“Me decían ingrata porque ella me había defendido, pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba. No sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él, fue re loco eso”, indicó.

Con lágrimas, agregó que recordar todo lo sucedido todavía la afecta: “Cuando hablo de este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron y eso es revictimización”.

Lourdes remarcó que su caso no encaja con los estereotipos: “No es que abrís la puerta y te da un golpazo. Fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable”. Luego contó que el conflicto se disparó cuando tuvo una angina y su entorno creyó que algo peor había ocurrido.

Lissa Vera y Lowrdez Fernández, Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

Ella, para tranquilizar al equipo, envió un video: “Como parecía el Topo Gigio, pensaron lo peor. Virginia y Valeria me empezaron a llamar, pero de Lissa no tuve ni una llamada”.

Respecto a García Gómez, Lourdes remarcó: “Me encantaría poder cuidarlo un poco más, porque hay cariño. No nos pudimos separar en todo este tiempo. Hubo cosas rarísimas”. También reveló que habló con un amigo del acusado: “Le pedí que lo cuidara. Me doy cuenta de que esto llegó a un límite que me supera”.

Aun así, destacó aspectos positivos de la relación: “Era muy inteligente, muy cariñoso cuando no teníamos estos episodios. No es una mala persona, necesita ayuda, igual que yo”.