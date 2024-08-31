Revelaron cómo fueron los últimos minutos de Silvina Luna antes de morir: “Con música y mantras”

A un año de la partida de la modelo, un amigo íntimo la recordó y resaltó que no se merecía tantos años de sufrimiento.

Silvina Luna. Foto: NA

Hace un año, el 31 de agosto de 2023 murió Silvina Luna luego de haber estado internada más de dos meses en el Hospital Italiano, a la espera de un trasplante de riñón que nunca pudo concretarse debido a su estado de salud extremadamente delicado debido al cuadro agravado de hipercalcemia que padecía a raíz del metacrilato en su cuerpo.

A un año de su partida, un hombre de su círculo íntimo y un gran amigo suyo decidió contar todos los detalles de su partida, de sus momentos finales y la despedida de su familia y amigos.

Silvina Luna. Foto: Instagram/silvinalunaoficial.

A través de sus redes sociales, Christian Basoalto, chofer y amigo de máxima confianza de la modelo rosarina y toda su familia, recordó que la acompañó hasta su último suspiro y lamentó haberla visto sufrir tanto. “Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos”, comenzó a relatar.

“Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”,indicó el hombre.

Silvina fue enterrada en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, lugar al que ella misma eligió para cuando ya no estuviera y su familia decidió respetar su decisión, aunque en un primer momento se especuló con una vuelta a Rosario.

Silvina Luna. Foto: NA.

La despedida de Silvina Luna contó con sus más profundos deseos

Durante sus últimos días de internación, justo antes de despedirse, Silvina habló con dos personas de su suma confianza y les hizo pedidos especiales: que se realizara una serie de su historia de vida para concientizar sobre la peligrosidad de las cirugías estéticas y que su hermano se quedara con todas sus pertenencias.

En ese tiempo, ella habló especialmente con Fernando Burlando y con su hermano Ezequiel para que avanzaran con el primer proyecto con o sin ella y seis meses después, Ángel de Brito confirmó que se hizo la última voluntad de la modelo y que la serie está en camino.

“Se verán cosas inéditas de su fallecimiento y de las complicaciones que tuvo”, dijo en su momento el conductor en referencia a la intervención que se realizó con Aníbal Lotocki en 2011.