Julieta Cardinali y Vera Spinetta, juntas en una obra de teatro dirigida por Rita Cortese:

No tiene un desgarrón Foto: Prensa

Desde el 1° abril y por únicamente cinco miércoles consecutivos, vuelve a los escenarios de Dumont 4040 No tiene un desgarrón, la obra de teatro protagonizada por Julieta Cardinali y Vera Spinetta bajo la dirección teatral de Rita Cortese, quien debuta en este rol. La entrada general cuesta $30.000 y se vende por la página oficial de Alternativa Teatral.

No tiene un desgarrón Foto: Prensa

De qué trata la obra “No tiene un desgarrón”

El suicidio del dueño de casa que acaba de ocurrir es relatado por las dos empleadas mientras describen la sociedad como inalterada e impávida. A través de este texto clásico pero con una actualidad abrumadora, Cardinali y Spinetta se lucen encarnando sus personajes en una obra teatral caracterizada por la ironía y la crítica mordaz hacia la hipocresía social, que se vuelve urgente en los tiempos que corren.

No tiene un desgarrón es la adaptación de La Plaza de los Héroes (“Heldenplatz”) de Thomas Bernhard, considerada una de las obras más importantes del teatro contemporáneo y conocida por su cruda visión sobre el antisemitismo persistente en Austria tras el nazismo.

No tiene un desgarrón Foto: Prensa

Elenco de la obra “No tiene un desgarrón”

Rita Cortese es una de las actrices argentinas más reconocidas por su intensidad y compromiso artístico. Con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, se ha destacado por interpretar personajes complejos, de fuerte carga emocional y mirada social, combinando actuación, música y militancia cultural. Su voz grave y su presencia escénica la convirtieron en una figura singular dentro del panorama artístico argentino.

Vera Spinetta, hija del mítico Luis Alberto Spinetta, desarrolló un camino propio en la actuación apartándose del legado musical familiar para consolidarse en cine, teatro y televisión. Con un estilo sensible y contemporáneo, suele participar en proyectos de impronta independiente y generacional, donde aporta una actuación naturalista y profunda, construyendo una identidad artística personal.

No tiene un desgarrón Foto: Prensa

Julieta Cardinali es una actriz argentina de sólida carrera en cine, teatro y televisión, conocida por su versatilidad y por encarnar personajes intensos y comprometidos. A lo largo de los años, trabajó tanto en producciones comerciales como en cine de autor destacándose por una actuación contenida pero poderosa, que le valió reconocimiento crítico y del público.