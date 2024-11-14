Nació el primer hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil: así lo anunció la hermana del actor

La noticia fue confirmada por Carola Gil en un programa de streaming. ''Soy tía por cuarta vez'', dijo emocionada.

Nació el primer hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil. Foto: Instagram.

Este jueves fue un día inolvidable para Cande Vetrano y Andrés Gil, quienes se convirtieron en papás por primera vez. La encargada de dar la noticia fue Carola, hermana del actor, al aire de un programa de streaming en Rumis. “Nació mi sobrino, estoy feliz”, anunció. Y añadió: “Soy tía por cuarta vez, mi primer varón”.

“No saben lo que fue Cande una reina, se lo bancó increíble y Pepi me dice ´Claro, ahora entendés que esto es el tope de tu vida, el resto no tiene mucho sentido´”, relato Caro, llena de emoción. Asimismo, detallo que los actores le avisaron el miércoles por la noche que estaban en el hospital.

Hasta el momento, los protagonistas no hicieron ninguna publicación al respecto y sus seguidores se encuentran esperando ansiosos la primera foto del nene.

En mayo, cuando recién se confirmaba su embarazo, la actriz había contado cómo atravesaba la espera de su primer hijo. “Lloro más o menos tres veces por día por algo. Lloro porque veo unas flores lindas, de verdad”, dijo en diálogo con Juani Martínez en MShow y admitió que estaba muy feliz a la espera de convertirse en mamá.

Cande Vetrano se sinceró sobre cómo se ve como madre: “Le tengo un poco de miedo”

Ante la consulta de “¿cómo te imaginás como mamá?”, la reconocida actriz se sinceró a los cuatro meses de su embarazo. “¿Como mamá? Ojalá sea una madre muy piola”, comentó durante una entrevista en “Cortá por Lozano”, el ciclo de Verónica Lozano.

Claro que Lozano repreguntó y marcó que cómo sería esa versión, por lo que Cande Vetrano aclaró: “No guardarme, le tengo un poco de miedo a eso porque no sé cómo me va a pegar”. De todos modos, se expresó más que feliz por la espera de su primer hijo, de quien ya dio a conocer su sexo en otra entrevista.

“Trabajo hace mucho tiempo, capaz que me pega con que no quiero trabajar más... estoy para que la maternidad me interpele, no me quiero hacer la boluda con eso”, agregó la actriz sobre su embarazo y el nacimiento de su hijo.

Claro que este contexto les afectó a sus emociones, por lo que reveló que se encuentra más que sensible. Allí mencionó entre risas que llora “dos o tres veces al día más o menos, por cualquier cosa”, señaló Cande Vetrano.

“Decidí hacer la obra antes de lo planeado y resultó que estaba embarazada. Algo en mí sabía que iba a poder hacerlo y el hecho de estar embarazada, iba a hacer que sea aún más especial" relató sobre la obra que protagonizará en los próximos meses, “Las Cosas Maravillosas”.

Además, agregó: “Va a ser la primera vez que voy a actuar embarazada, siento que se me abrió un mundo de sentimientos nuevos, en los que ojalá pueda poner a disposición de la obra y va a ser un momento inolvidable".