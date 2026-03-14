Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento en Gran Hermano. Foto: NA.

Embargaron el sueldo del exfutbolista Brian Sarmiento por una deuda por el incumplimiento en la cuota alimentaria de su hija de 10 años iniciada por su expareja, Jazmín “Tesi” Posa. Según trascendió, la mujer solicitó una medida cautelar para embargar el sueldo que el exfutbolista recibe por su participación en Gran Hermano 2026 para saldar la deuda que tiene por la cuota de alimentos, argumentando que no paga desde hace 22 meses.

El periodista Santiago Riva Roy contó en DDM (América TV) que la deuda acumulada era de $12.792.348 pesos argentinos, de la cuota establecida de 300 dólares mensuales. Además, se fijó una multa de 2 dólares por cada día de retraso en el pago; por ello se sumaron unos 681 días de mora.

Brian Sarmiento

“Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, informó el panelista. Según explicó, se le embargaría el primer sueldo y el resto se discutiría una vez que Sarmiento salga del reality.

Santiago del Moro. Foto: captura Telefe.

Se filtró cuánto ganarían los participantes de Gran Hermano “Generación dorada” por semana

¿Vos querés saber cuánto gana de base un participante de Gran Hermano? El que menos va a ganar”, le preguntó Santiago Sposato a Alejandro Castelo, su compañero de streaming de Jotax Digital.

Cuánto cobrarían por semana los participantes de “Gran Hermano: Generación dorada”. Video: Jotax Digital.

Se paga por semana. O sea, cuando vos salgas, te van a decir ‘estuviste 17 semanas, te corresponde esto’”, explicó el periodista. Los panelistas del programa agregaron que los participantes deberían ganar entre 500 mil y 800 mil pesos, pero se sorprendieron cuando Santiago lanzó el monto total. “Van a cobrar 137 mil pesos por semana”, reveló.