El entorno de Lowrdez muy preocupado por la ex Bandana: “Lo que nos queda es esperar”

En diálogo con Puro Show, Lissa Vera se refirió al vínculo de su excompañera de Bandana, que regresó con su pareja, a pesar de haberlo denunciado por violencia de género.

La cantante Lowrdez, conocida por haber integrado el grupo musical Bandana, mantiene una relación sentimental que preocupa a todos los que la conocen.

En diálogo con Puro Show, Lissa Vera se refirió al vínculo de su excompañera de Bandana, que regresó con su pareja, a pesar de haberlo denunciado por violencia de género. Le dedicó un posteo que llamó mucho la atención porque fue ella quien le pidió perdón a él.

“Es ella la que lo siente, la que lo padece y la que no puede avanzar. He hablado con algunos allegados y espero que las próximas noticias sean buenas. Hay preocupación, pero ella es una mina grande y toma sus propias decisiones con sus consecuencias y todo“, opinó Lissa.

“Tenemos vínculo, pero por lo pronto no estamos hablando, creo que ahora no tiene teléfono. Lo que nos queda es esperar, hay que mirar desde el otro lado del precipicio. Crecimos juntas, nos conocemos y lo que más espero es que ella sea feliz. Uno se siente como un padre, que te podría sacar de un lugar, pero después existe el libre albedrío", continuó la artista.

Lowrdez está en pareja con Leandro García Gómez, a quien el año pasado denunció por haberla golpeado y hasta publicó un video en su redes sociales para mostrar las marcas que le había dejado en la cara. Le dieron un botón antipánico, luego de constatar en un allanamiento que había destrozos en la vivienda, tal como había narrado ella en la denuncia policial. Sus vecinos también habían mencionado que escuchaban gritos.