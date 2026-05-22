Procesaron al ex Puma Patricio Albacete. Foto: Canal26.com

El exjugador de Los Pumas Patricio Albacete fue procesado por la Justicia en una causa por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas, tras la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo. La resolución judicial se conoció luego de que la denunciante difundiera públicamente un video donde se observa uno de los episodios de violencia denunciados contra el exrugbier y según consta en el expediente, el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.

Procesamiento de Patricio Albacete: los hechos que investiga la Justicia

La investigación judicial tomó en cuenta al menos cinco episodios de violencia física y un hecho vinculado a situaciones de hostigamiento. De acuerdo con el fallo, los episodios identificados como “Hechos N°1 y 2” fueron considerados por el juez como casos que exceden la agresión física e incluyen además el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo.

Patricio Albacete, ex Puma. Foto: Instagram @patoalbacete

En uno de esos hechos, el magistrado sostuvo que Albacete habría cerrado con llave la puerta del departamento ubicado en la calle Libertad al 1500, en la Ciudad de Buenos Aires, impidiendo que Pamela Pombo pudiera retirarse durante aproximadamente veinte minutos mientras le decía: “De acá no te vas”.

La resolución también indica que, en otro episodio, el exdeportista habría vuelto a interceptarla cuando ella intentaba abandonar el domicilio después de una discusión y agresiones previas.

Lesiones agravadas y contexto de violencia contra Pamela Pombo

Los hechos identificados como “N°3, 4 y 5” fueron encuadrados judicialmente como lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, según lo establecido en el Código Penal.

En el documento, el juez remarcó que los episodios denunciados no deben analizarse de manera aislada, sino dentro de una misma dinámica atravesada por situaciones de violencia, intimidación y control.

El magistrado concluyó que existen elementos suficientes para considerar configurados los delitos investigados tanto desde el aspecto objetivo como subjetivo y sostuvo que no surgieron factores que excluyan la responsabilidad penal del imputado.

Respecto del denominado “Hecho N°6”, vinculado al hostigamiento denunciado por Pombo, el fallo señaló que el temor manifestado por la víctima y la necesidad de mantener conversaciones únicamente en lugares con cámaras de seguridad forman parte del contexto de violencia de género investigado.

Patricio Albacete, ex Puma. Foto: Instagram @patoalbacete

Además, para fundamentar la acusación por privación ilegítima de la libertad, la resolución judicial citó jurisprudencia y doctrina que establecen que no es necesario impedir totalmente la movilidad de una persona para que exista ese delito, sino que alcanza con restringir o condicionar su libertad de movimiento.

Qué dijo la abogada de Pamela Pombo

Desde TN Show se comunicaron con Ivana Crea, abogada de Pamela Pombo, quien explicó cómo atraviesa la situación su representada tras la decisión judicial. “Está triste por la situación pero entiende que se está haciendo justicia”, expresó la letrada.