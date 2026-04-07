Horror en Avellaneda: un hombre apuñaló a su pareja, su hija se tiró del auto para escapar y él se suicidó. Foto: NA

Un hombre de 34 años atacó a su pareja con un cuchillo, hirió a la hija menor de la mujer y luego se suicidó tras arrojarse desde un puente en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda.

El brutal ataque dentro del auto

El hecho ocurrió el pasado viernes -trascendió en las últimas horas- en la intersección de Edison y el Acceso Sudeste, donde la víctima, de 32 años, relató que tras una discusión por celos el agresor la llevó bajo amenazas y le exigió su teléfono celular. Ante la negativa, el hombre le provocó varias heridas punzantes en el cuello y la espalda dentro del vehículo en el que se trasladaban, un Chevrolet Corsa.

En ese contexto, la hija menor de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron escapar del vehículo en movimiento, mientras el agresor huyó del lugar. Las dos víctimas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde recibieron atención médica.

Horas más tarde, las autoridades tomaron conocimiento de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste, donde fue hallado sin vida, siendo identificado como el agresor.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad, mientras se analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.

En tanto, familiares de la víctima difundieron un mensaje en redes sociales en el que brindaron detalles del episodio y del estado de salud de ambas. En esa misma línea, la hermana señaló que la mujer permanece internada en terapia intensiva, mientras que la niña se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente tras recibir atención médica.