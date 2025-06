Opens in new window

Tato de Gran Hermano consiguió el trabajo de sus sueños tras consagrarse campeón del reality

A días de salir de la casa, el ganador recibió una propuesta ideal para su perfil y promete sorprender a muchos. De qué se trata.

Santiago "Tato" de Gran Hermano 2025. Foto: MiTelefe

Luego de varios meses de reality, Gran Hermano 2025 (Telefe) tiene su campeón oficial. El uruguayo Santiago “Tato” Algorta se convirtió en el ganador del certamen tras vencer en el mano a mano final al cordobés Ulises Apóstolo. Aunque pasaron menos de 48 horas de su salida de la casa, Tato ya recibió una propuesta increíble y sorprendió.

Según trascendió, el uruguayo formará parte del stream del canal de las pelotas, llamado Fuera de joda, donde compartirá espacio con Chiara, Selva, Ulises y hasta Furia.

Santiago "Tato" de Gran Hermano 2025. Foto: Captura de pantalla

Además, el joven de Montevideo ganó 84 millones de pesos, una casa prefabricada, una moto Motomel Skua 150 y un año de cerveza gratis.

Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón de Gran Hermano 2025

Gran Hermano 2025 tuvo su esperada final, en una noche cargada de emociones y tensiones por conocer el resultado final entre los últimos tres participantes: Tato, Ulises y Luz.

Ulises y Tato de Gran Hermano 2025. Foto: Captura. Foto: Captura de pantalla

Luego de la salida de Eugenia el lunes por la noche, este martes se decidió todo en el reality que conduce Santiago del Moro. Con un inicio posterior al habitual, producto del segundo episodio de La Voz Argentina, se mostraron a los tres jugadores de gala a la espera de conocer la decisión del público.

En primera instancia, se conoció el tercer puesto: Luz fue la primera en abandonar la casa más famosa del país. Al meterse en el podio, se llevó $11.687.57 de premio, además de una vivienda prefabricada, una moto y un año de cerveza gratis.

De esta manera, el final estuvo entre los dos grandes rivales de esta edición: Tato y Ulises. El uruguayo y el cordobés fueron los principales animadores de Gran Hermano 2025y tuvieron su mano a mano definitivo, donde hubo un claro ganador.

Santiago “Tato” Algorta se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2025 con el 62,8% de los votos positivos frente a Ulises Apóstolo.

Se trata del segundo uruguayo consecutivo en conseguir el primer lugar, tras lo hecho por Bautista Mascia en la edición anterior.

“¿Qué? No puede ser, wow, vamos, estoy solo acá. Vamos, dale campeón. Gracias Argentina, gracias, qué país hermoso. Dale campeón. Gracias Argentina, gracias por esta oportunidad, no estoy cayendo, no lo estoy procesando. Gracias Uruguay también. Vamos Peñarol también. Y vamos el tridente“, expresó en total estado de shock el ganador, tras darse cuenta de lo que había logrado.

Tato se quedó con los mismos premios de Luz y Ulises, aunque el monto que se llevó fue más alto:una cifra superior a los 84 millones de pesos. El joven pasó 204 días en la casa, ya que fue uno de los originales de la temporada, que inició el pasado 2 de diciembre.