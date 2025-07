Justina Bustos anunció que está embarazada de su primer hijo y reveló el sexo del bebé: “Es muy loco”

La actriz argentina anunció que será madre primeriza junto a su pareja, Máximo Pardo, y compartió la noticia desde su casa de la infancia en Unquillo, Córdoba. Los detalles.

Justina Bustos. Foto: Instagram / justabustos.

La actriz Justina Bustos confirmó que está esperando su primer hijo junto a su pareja, Máximo Pardo, y eligió compartir la noticia desde el lugar más íntimo y simbólico de su vida: la casa de su infancia en Unquillo, Córdoba.

La revelación fue parte de una entrevista para la revista Ventoux, en el marco de la serie “Personajes argentinos en sus hábitats naturales”, en la que abrió las puertas de su hogar y también de su presente personal.

Justina Bustos, actriz, NA

La charla se desarrolló en medio del parque que rodea su casa, el mismo que la vio crecer. Mientras recorría el lugar con la entrevistadora, Bustos recibió una pregunta habitual: “¿En qué estás trabajando ahora?”. La respuesta, sin embargo, sorprendió por su sinceridad: “Ahora estoy...”, comenzó, haciendo una pausa antes de compartir la noticia. “Ahora estoy embarazada”, confirmó.

“Sí, sí. Lo vamos a decir”, añadió. Con naturalidad, levantó su camisa y mostró su pancita en crecimiento. “Es muy loco. Va a ser mujer. Nos enteramos ayer”, expresó emocionada.

Aunque la actriz había reservado este anuncio para una instancia personal, la noticia terminó viralizándose a través de las redes sociales, principalmente por la publicación de Instagram de la cuenta oficial de LAM y del periodista Ángel de Brito.

Justina Bustos está embarazada. Foto: Instagram.

Durante la entrevista, Justina Bustos también contó que actualmente está enfocada en el desarrollo de una cápsula de ropa para la temporada de verano. “Siempre dije: ´si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa´”, confesó.

Respecto al momento en que sintió que la maternidad estaba por llegar a su vida, compartió una reflexión sobre los cambios internos que experimentó en los últimos meses. “Este verano me sentí distinta. Como que las cosas que me atraían antes no me estaban atrayendo. Me encanta la cerveza y este verano me tomaba en vez de tres vasos (...) me tomaba uno. Es como que algo químicamente fue bajándose”, explicó.

A sus 35 años, la actriz transita un nuevo capítulo lleno de cambios y emociones. Desde su Unquillo natal, lejos de los medios pero cerca de sus raíces, eligió compartir la noticia.