El regreso inesperado de una actriz a la televisión: conocé a los nuevos confirmados de “MasterChef Celebrity”

Cuatro nombres confirmados y dos en duda, las novedades del reality que promete ser furor.

Los nuevos confirmados de MasterChef Celebrity. Foto: NA.

Cada día falta menos para que comiencen las grabaciones de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, y la producción de Telefe está ultimando detalles sobre los participantes de esta nueva edición.

Esta tarde en Intrusos, la periodista Paula Varela reveló quienes son los nuevos confirmados para competir en el reality por el título de mejor chef: “Emmanuel Horvilleur, me encanta, músico, ex de Celeste Cid, de Illya Kuryaki and the Valderramas, está confirmado”.

Emmanuel Horvilleur, confirmado en MasterChef Celebrity. Foto: NA.

“También está confirmada La Joaqui, cantante. Luck Ra, su novio, está en La Voz Argentina”, sumó.

Además, mencionó a otras dos mujeres del espectáculo que también estarían confirmadas en el reality: la modelo Valeria Mazza y la actriz Carola Reyna.

“Hay gente en negociaciones”, adelantó la periodista tras revelar a las siguientes actrices: "Emilia Attias está cerrando el tema de horarios, y también Calu Rivero“.

Calu Rivero no está confirmada en MasterChef Celebrity. Foto: NA.

De cerrarse el contrato, esta nueva edición de MasterChef marcaría el regreso de Calu Rivero a la televisión argentina. Según detallo la periodista, la actriz debe organizar con la producción que es lo que puede cocinar en el reality, teniendo en cuenta que ella es vegana y no consume alimentos que provengan de animales: “Se está evaluando si haría exclusivamente platos veganos”.

¿Cuándo regresa Masterchef Celebrity?

El canal quiere comenzar a filmar los episodios de la nueva temporada en septiembre con la participación de 24 famosos.

Además, se espera que comience a salir al aire a mediados de octubre cuando concluyan las finales de La Voz Argentina, programa que recién se encuentra próximo a concluir la primera etapa del reality, las audiciones a ciegas.